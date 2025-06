Notte romantica a Montefabbri e Sant’Angelo

Per tutti gli innamorati, ma non solo. Il fascino romantico dei borghi medievali e dei castelli è diventato ormai sempre più un elemento di valorizzazione turistica: anche quest’anno il comune di Vallefoglia, insieme ai Borghi più belli d’Italia, festeggerà la ‘Notte Romantica 2025’. Nella giornata di sabato i suggestivi borghi di Montefabbri e di Sant’Angelo in Lizzola ospiteranno uno degli eventi più attesi dell’anno, che richiama visitatori da tutta la provincia.

"Come accade ormai da diversi anni – sostiene il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli – in questa notte speciale d’estate i Castelli di Montefabbri e di Sant’Angelo in Lizzola si trasformeranno in scenari unici, animandosi con atmosfere suggestive e momenti dedicati all’amore e alla bellezza, offrendo a tutti gli innamorati un’occasione indimenticabile". Per l’occasione il circolo di Montefabbri e la pro loco Prosantangelo di Sant’Angelo in Lizzola organizzeranno a partire dalle 20 cene conviviali e degustazioni di prodotti tipici locali, il tutto in un’atmosfera magica con musica dal vivo, resa ancora più speciale dalla bellezza senza tempo dei luoghi, immersi in un paesaggio collinare incantevole.

"Si tratta di un appuntamento importante – aggiunge il sindaco – che rafforza il legame tra le persone e i territori, in cui i Borghi rappresentano autentici scrigni di storia, tradizioni e relazioni umane. Un patrimonio di cui l’Italia è orgogliosamente tra i più grandi custodi al mondo, per quantità e qualità".

Beatrice Grasselli