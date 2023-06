‘Notte romantica’ Ci sarà Federico Moccia

Il 24 giugno è la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, evento nato per celebrare l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli, dei palazzi in alcuni dei luoghi più suggestivi della Penisola, che giunge quest’anno all’ottava edizione. Una tradizione che si rinnova e alla quale aderisce anche Gradara, città degli innamorati per antonomasia. Tra le iniziative c’è la presentazione del libro “Gli amori sprecati” di Aurora Bagnalasta, dato alle stampe con il patrocinio del Comune di Gradara: una storia moderna ma idealmente legata all’amore di paolo e Francesca. Il libro vanta la prefazione del noto scrittore e regista cinematografico Federico Moccia, che commenterà con l’autrice la trama dell’ opera.