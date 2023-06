‘Notti bianche, verdi e azzurre’ L’estate di Vallefoglia in 30 eventi

Vallefoglia si fa bella per l’estate con oltre 30 eventi gratuiti in programma. Il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore alla Cultura Mirco Calzolari hanno presentato in conferenza stampa ‘Notti bianche, notti verdi e notti azzurre delle stelle e dei castelli’, la rassegna di attività turistiche e culturali che allieterà la calda stagione. Teatro, cinema all’aperto, danza, commedie dialettali e ancora molto altro. "Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il territorio anche dal punto di vista ambientale, turistico e culturale – ha annunciato il sindaco –. Cerchiamo di tenere qui i giovani e i ragazzi, con eventi pensati anche per loro". Confermate le iniziative che da anni riempiono le diverse frazioni di Vallefoglia: Fiesta Global a Montefabbri, dal 20 al 23 luglio; la Notte Bianca di Vallefoglia, sabato 15 luglio; i Giochi tra quartieri a Montecchio, dal 21 al 29 luglio; e ancora Ballando sotto le stelle a Sant’Angelo in Lizzola, dal 4 al 6 agosto. "Il programma nasce dalla volontà del Comune con la collaborazione delle associazioni del territorio, tutte le nostre frazioni ospiteranno eventi – ha spiegato l’assessore Calzolari –. Valorizzeremo il nostro Comune mettendo al centro bambini e ragazzi con le loro famiglie, con laboratori, letture in giardino e spettacoli comici. Ad esempio, domani a Cappone ci sarà l’evento per bambini ‘In festa con Shelly’, che si terrà alla pista polivalente a partire dalle 18.

Mercoledì 21 giugno ci sarà la Festa europea della musica con il corpo bandistico di Colbordolo, l’orchestra Incontro Pian del Bruscolo e Accademia distretto della musica, a partire dalle 21 in piazza della Repubblica a Montecchio. E poi ancora la ‘Notte romantica’ sabato 24 e il ‘Vallefoglia dance Festival’ venerdì 30. Musica e armonia familiare saranno il filo conduttore".

Da luglio si ripartirà con altri grandi eventi come il cinema sotto le stelle, per tutti i mercoledì del mese, e poi laboratori creativi (giovedì 6 e 13 luglio), concerti bandistici (1° e 18 luglio) e spettacolo musicale del coro polifonico Jubilate. Dal 7 all’11 agosto torneranno le commedie dialettali in piazza del Municipio a Montecchio, concerti jazz e spettacoli di danza arricchiranno il programma, già ricco di appuntamenti anche da settembre a dicembre. "Tra fine settembre e inizio ottobre sarà finito anche il cinema, teatro e auditorium per la musica ‘G. Santi’ e verranno inseriti tanti altri eventi", ha anticipato Ucchielli. Vallefoglia si prepara ad accogliere nel proprio territorio una serie di eventi imperdibili.

Lucia Arduini