Nove arresti e tre denunce nei controlli al Miralfiore e in stazione

Pesaro, 29 ottobre 2025 – Nove arresti, tre denunce, oltre ottanta militari impiegati e svariati controlli tra persone e mezzi. È il bilancio dell’ultima campagna di controlli straordinari del territorio disposta dal comando provinciale dei carabinieri di Pesaro e Urbino, che ha avuto come epicentro il parco Miralfiore e l’area della stazione ferroviaria, zone da tempo sensibili per episodi legati allo spaccio e alla microcriminalità.

Dal 13 al 29 ottobre i militari della Compagnia di Pesaro, affiancati dal nucleo cinofili e dalla compagnia d’intervento operativo del 6° battaglione “Toscana” (inviata nel capoluogo pesarese dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per rafforzare il dispositivo di prevenzione ordinario), hanno passato al setaccio i punti più critici del centro urbano. In una settimana i militari hanno arrestato nove persone, denunciato a piede libero altre tre e sequestrato 15 grammi di eroina, 6 grammi di cocaina 60 grammi di hashish, oltre a un piccolo quantitativo di pasticche di ecstasy e due coltelli. In totale sono stati ottanta i militari impiegati e hanno controllato 130 persone e 35 mezzi.

Un bilancio che ha voluto riconoscere personalmente anche il Prefetto Emanuela Saveria Greco, che questa mattina ha incontrato i carabinieri del battaglione Toscana, ringraziandoli per il lavoro svolto e per la professionalità e l’equilibrio dimostrati nelle operazioni, che contribuiscono ad accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini. L’incontro si è tenuto al termine della campagna di controlli, con la quale l’Arma ha intensificato la presenza sul territorio per contrastare la recrudescenza di episodi delittuosi registrata nelle ultime settimane, specie nelle aree più frequentate della città.

Il Prefetto ha rivolto domande sui risultati conseguiti e sulle modalità operative, sottolineando come l’attività congiunta tra le diverse unità, in particolare la presenza dei Carabinieri della Cio del Battaglione “Toscana”, rappresenti un segnale concreto dello Stato che presidia, ascolta e interviene.