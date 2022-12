Nove giovani fotografi per guardare al futuro

Nove giovani fotografi con 100 opere inedite sono i protagonisti della mostra “2020 Nuova Fotografia Italianacorpo e memoria“ allo spazio espositivo sotterraneo di Palazzo Bracci Pagani, mostra prorogata fino all’8 gennaio. Ideata e organizzata dall’associazione culturale “Centrale Fotografia“, propone 9 giovani fotografi provenienti da varie parti d’Italia, nati tra gli anni ’80, ’90 e 2000: Martina Corrado, Gaia Credentino, Giorgia D’Emilio, Simone Furia, Oleksandra Horobets, Davide Luigi Di Lorenzo, Cinzia Laliscia, Laura Petra Simone, Noemi Viceconti. L’allestimento è curato dalla IV B del liceo Apolloni.

Tra video ed installazioni, ci sono oltre 100 opere selezionate dai curatori Matteo Savini e Marcello Sparaventi. "Seppure i lavori dei fotografi e delle fotografe siano tra loro eterogenei per contenuti e stile – spiega Savini – è stato naturale vedere come le tematiche del corpo e della memoria siano presenti in tutti i lavori esposti".

"Le collettive realizzate con le giovanissime generazioni – aggiunge Sparaventi – servono a studiare e ad approfondire la fotografia contemporanea. A me che appartengo alla generazione dei nati alla fine degli anni Sesanta del secolo scorso, mi è stata data la possibilità di dialogare con le generazioni giovani".

Per quanto riguarda le opere esposte secondo Savini negli autoritratti di "Laura Petra Simone, il corpo diventa una riflessione sulla femminilità e l’erotismo. I ritratti di Simone Furia riportano a una iconografia classica del nudo. I tre progetti di Davide Luigi Di Lorenzo, si pongono come diaframma onirico tra i due appena citati. I corpi, qui, entrano nella dimensione del ricordo, un tempo sospeso: una condizione di attesa". La mostra mette anche ben in evidenza il legame tra fotografia e memoria. "In questo frangente i lavori di Gaia Credentino e Cinzia Laliscia – prosegue Savini – si pongono come apripista per un tema complesso: entrambi nascono in un momento di stasi per la quasi totalità dell’umanità: il lockdown". E ancora "con Martina Corrado la memoria diventa frammentata. Così come diventa stratificazione e frammentazione nel caso di Giorgia D’Emilio. Noemi Viceconti, con un video, ci porta sulla costa di Maratea e infine il lavoro di Oleksandra Horobets di 98 foto identiche di una scultura da lei realizzata con pane raffermo".

an. mar.