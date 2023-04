Nove regole per fare i bravi cittadini Locandine nei quartieri

Si chiama “Aiuti(amo) il nostro Quartiere”, la campagna lanciata dal Comune per sensibilizzare i cittadini a prendersi cura della città. "Nove semplici buone pratiche, per dare un contributo concreto alla gestione del nostro territorio", hanno spiegano il sindaco Matteo Ricci e l’assessore alla Partecipazione Francesca Frenquellucci, che hanno incontrato i presidenti di Quartiere. Non sprecare l’acqua, limita l’uso dell’auto, fai la raccolta differenziata, evita sprechi di corrente, tieni pulito il quartiere, dona ciò che non usi, rispetta l’ambiente, raccogli i bisogni dei tuoi animali, partecipa alle iniziative di quartiere. Questi i nove consigli riassunti in una locandina che verrà esposta nei luoghi di vita pubblica dei quartieri.