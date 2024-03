Novella Calligars emoziona il Panathlon

"Essere a Pesaro, Capitale italiana della Cultura, nella "Giornata Mondiale dell’Acqua" ha un significato particolare. Lo sport è cultura, lo dimostra il fatto che le Olimpiadi dell’antica Grecia erano di prosa, canto, danza e anche dell’attività sportiva". Ha esordito così Novella Calligaris, campionessa mondiale di nuoto nel 1973 e prima medagliata del nuoto italiano ai Giochi Olimpici (Monaco 1972), giornalista e presidente Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, ospite del Panathlon Pesaro. Insieme a lei Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica, campionessa mondiale in carica nei 100 rana, vincitrice di 24 medaglie internazionali tra Europei, Mondiali e Paralimpiadi, detentrice del record del mondo nei 50 farfalla in vasca corta. "Dopo l’incidente sul trampolino elastico ho iniziato a fare riabilitazione in acqua, e per la prima volta da quando ho perso l’uso delle gambe mi sono sentita libera di muovermi. Così ho deciso di iniziare a nuotare. Per me l’agonismo è sempre stato una parte importante e ho iniziato a gareggiare appena possibile. Mi sono fatta male nel gennaio 2010, alla fine dello stesso anno ho iniziato a nuotare, nel 2011 ho vinto i primi campionati italiani". Una serata ricca di racconti. "Lo sport insegna tanto: a stare con gli altri, a fare squadra, a superare i tuoi limiti, ad avere obiettivi, a sfidare te stesso, a superare le distanze. – Ha proseguito Calligaris – Contribuisce ad annullare tutte le distanze: geografiche, culturali, etniche, religiose e anche di abilità. Il nostro paese ha fatto passi avanti, è stato un crescendo rossiniano, attraverso lo sport. A dimostrazione di questo, qui ci sono due donne a rappresentare il nuoto, e non è una cosa banale". "Con piacere abbiamo ospitato due grandi protagoniste del nuoto – ha sottolineato il presidente del Panathlon Angelo Spagnuolo -. Novella e Giulia ci hanno emozionato ripercorrendo le loro vicende sportive e umane". A dialogare con le due atlete anche il centenario Agostino Ercolessi.

Luigi Diotalevi