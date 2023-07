‘Novilara Arte Gusto’: oltre le tagliatelle

Torna "Novilara Arte Gusto" giunta alla XI edizione. Organizzato dell’Associazione Culturale La Stele, insieme al Comune, Quartiere 3, Provincia e Regione, propone un intero weekend con sapori e cantine e birrifici artigianali in degustazione lungo la cinta muraria del borgo. Dopo gli interventi istituzionali del vice sindaco Daniele Vimini e del vice presidente del consiglio regionale Andrea Biancani, il presidente dell’associazione "La Stele", il giovane Iacopo Fiorani ha detto: "Per tre giorni accendiamo le luci su Novilara come coronamento di un lavoro partito mesi fa e che prosegue da anni. “Novilara Arte Gusto“ nasce come recupero della storia e della tradizione di una sagra nata nel 1979. L’intento dell’associazione La Stele è farla rivivere in ottica contemporanea con tutti gli elementi collegati alla cultura gastronomica del territorio". Poi è entrato nel dettaglio del programma: "Le tre serate di festa, dalle 18.30, si svolgono all’aperto, con stand allestiti per gustare le mitiche tagliatelle ai fagioli, con tanta musica, spettacoli, mostre e un concorso nazionale dedicato alla poesia e alla narrativa. L’evento è una ricerca costante, un’indagine culturale tra passato e moderno per definire al meglio l’identità del borgo nel binomio arte-gusto, creando una connessione tra le generazioni". Diverse le novità di quest’anno tra cui quelle di domenica mattina, il "Mototagliatelle" con giro e sosta degustazione presso produttori, insieme anche alla "Ciclotagliatella" con partenza da Pesaro e tappa aperitivo. Entrambi i percorsi si concludono con pranzo al castello. Nella prima giornata ci sarà il concerto dei Blue Klein; lo spettacolo con Ruggero de I Timidi (finalista a Tu si que vales) mentre sabato il cooking show "La Tagliatella di Novilara" con Elisa Prioli, Pesaro Rugby e lo spettacolo con Andrea Fratellini e Lo zio Tore (vincitore a Italia’s got talent). Infine domenica ci sarà il concerto de "Le Rimmel" e lo spettacolo con Dondarini e Dal Fiume (duo comico di Zelig)". Sono intervenuti alla presentazione anche Francesca Tomassoli, presidente Q3 "Colline e Castelli", Davide Giacomini di Teknowool, sponsor della manifestazione, Paolo Costantini, presidente Apa Hotels e Antonino Di Gregorio, consulente editoriale e organizzazione premio Scrittura in C.I.B.O. (Cucina identitaria dei borghi oggi). Luigi Diotalevi