Novilara, cimitero a pezzi "Lo segnaliamo da anni"

Al cimitero di Novilara il muro di cinta è puntellato: "In alcune parti rischia di venire giù da un momento all’altro – commenta il consigliere comunale d’opposizione, Daniele Malandrino che mostra la foto fatta in settimana ad un palo innocenti, ormai arrugginito, che tiene il manufatto ormai sbilenco –. Altrove, dove è saldo e dritto, serve come protezione d’emergenza ad alcune bare esposte all’aria per via del crollo della parete posteriore di una trentina di loculi. Insomma il degrado è evidente e diffuso: non mi si venga a dire che anche qui c’entra il terremoto". Malandrino è tornato a fare un reportage sulle bruttezze che segnano il piccolo cimitero collinare. "Mi chiedo se una città civile come Pesaro possa permettersi una situazione del genere – continua Malandrino – e non capisco nemmeno perché i lavori di straordinaria manutenzione necessari non vengono fatti. Sulla questione dal 2021 ad oggi ho fatto due interrogazioni e interpellato più di un assessore: sono tornato al cimitero e ho trovato tutto come la prima volta che passai. Anzi lo stato indecoroso dello stabile è peggiorato: nella parte che sta meglio il cemento armato mostra il ferro, in alcuni punti. Le prime segnalazioni di disagio e indignazione provenienti dai residenti e dai familiari con parenti defunti seppelliti a Novilara risalgono a settembre del 2021. Mi attivai con una interrogazione all’assessore competente che allora ancora era Belloni: la sua risposta fu che nel 2022 erano previsti lavori nei cimiteri cittadini. A gennaio 2022 presentai una ulteriore interrogazione al nuovo assessore Pozzi per chiedere che almeno i loculi con i feretri esposti alle intemperie venissero sistemati in attesa del promesso intervento per il cimitero. Oggi mi vedo costretto a presentare l’ennesima interrogazione: nulla è stato fatto. Peccato: con la stessa velocità con la quale l’amministrazione riscuote gli oneri legati alla tumulazione e all’affitto del loculi non corrisponde la solerzia nel dare servizi ai cittadini".