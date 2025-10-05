Novilara: il paradosso senza fine. Al parco si entra da una casa privata. Da 17 anni non si trovano soluzioni

L’area verde è pubblica, di proprietà del Comune, ma ci si può entrare solamente da una casa privata chiedendo le chiavi al proprietario. E il proprietario è anche un consigliere comunale. Un paradosso che va avanti non da ieri ma da diciassette anni, da quando cioè quell’area verde è entrata nel patrimonio comunale. Era il frutto di un accordo risalente a diversi anni prima con i privati, che la cedettero. Insomma, una storia lunga, di quelle in cui la logica si scontra con la burocrazia: sta di fatto che in tutto questo tempo il Comune non è ancora riuscito a rendere accessibile il parco a chiunque voglia goderne. E ultimamente la situazione si è addirittura complicata.

Succede a Novilara: l’area verde è quella che i residenti chiamano il teatrino (qualche anno fa intitolato a Michele Provinciali). La proprietà dell’edificio che dà accesso al teatrino, dicevamo, è di una consigliera comunale, Francesca Tommasoli, che è stata presidente di quartiere, il che tra i residenti dà adito anche a qualche sospetto, a tal punto che a noi, per esempio, è arrivata una lettera anonima su questa vicenda. Lei non solo respinge i sospetti, ma, come vedremo in questa pagina (vedi articolo sotto), spiega dettagliatamente di aver fatto tutto il possibile per rendere possibile che al teatrino entrino liberamente tutti e non solo passando da casa sua. C’è un altro consigliere comunale che da tempo si interessa della questione: è Daniele Malandrino di Fratelli d’Italia, di Novilara anche lui, il quale in una nota ripercorre le ultime tappe della vicenda. Perché un progetto per aprire un accesso pubblico al teatrino c’era, ma si è arenato. E in questi casi, si sa, c’è sempre un buon motivo solitamente riconducibile a qualche altro ente che blocca tutto. Per esempio la Soprintendenza, il colpevole perfetto.

Spiega Malandrino: "Nel novembre 2022, in seguito al terremoto che colpì Pesaro, le mura di cinta del Teatrino di Novilara subirono dei danni importanti tali da costringere l’amministrazione a chiudere con transenne il transito pedonale nell’adiacente via Rossi, larga poco più di due metri. Presentai una interrogazione in consiglio comunale che chiedeva cosa intendesse fare l’amministrazione per porre rimedio ai danni procurati dal terremoto e per risolvere l’annosa questione di quello che è un luogo pubblico ma, di fatto, chiuso e non fruibile dal 2010 se non chiedendo le chiavi ai vecchi proprietari. A seguito dei solleciti, l’amministrazione mise a bilancio 40mila euro per risolvere la questione". Soldi che dovevano servire per un doppio progetto: mettere in sicurezza il muro e aprire un ingresso pubblico".

"Siamo arrivati a ottobre 2025 – prosegue Malandrino – ma via Rossi è ancora chiusa, il giardino chiuso e il muro di cinta del teatrino è ancora pericolante e pericoloso. Mi sono informato verbalmente sul perché i lavori non venissero eseguiti, mi hanno risposto che ci sono dei problemi con la Soprintendenza che non dà l’assenso all’attuazione del progetto così come presentato dall’amministrazione. I residenti hanno aspettato pazientemente ma inutilmente che la questione venisse risolta, il muro sistemato con tanto di una porta di accesso in modo che il giardino pubblico possa essere, finalmente, usufruito, la via riaperta e, soprattutto, il pericolo derivante dalla precarietà statica del muro eliminato. A tal proposito – conclude – presenterò l’ennesima interrogazione per chiedere chiarezza in merito e chiedere come mai, a distanza di due anni, non ci sia stata, da parte dell’Amministrazione, un’interlocuzione risolutiva con la soprintendenza".

r. f.