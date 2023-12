Novilara non rischia. Ora sì che è sicura la strada dell’eliambulanza

Ieri a Novilara c’è stata la svolta: con i soldi della Regione Marche e dei parrocchiani, l’unica area di approdo per l’eliambulanza – il campo di calcio dove si allena la squadra in terza categoria G. S. Novilara – avrà una strada d’accesso sicura. Perché? Con i 30mila euro messi dalla Regione, tramite la disponibilità del consigliere regionale Nicola Baiocchi e i 7mila euro raccolti dai fedeli, la Parrocchia di Novilara ha rifatto la strada che dalla provinciale scende fino all’ingresso del campo di calcio. L’operazione di risistemazione della strada è veramente ben riuscita se si pensa che il tappeto verde, essendo anche l’unica area pianeggiante del borgo, è, nel Piano di protezione civile comunale, il punto più sicuro dove radunare i 1600 abitanti a fronte di una calamità.

"Più sicuro se hai la certezza di accedervi" ha osservato, ieri, giorno di inaugurazione della stradina da parte di autorità e della benedizione di don Enrico, Francesca Tommasoli, presidente del quartiere 3, soddisfatta del risultato.

Infatti prima della svolta, questa zona, così importante per la sicurezza, non era accessibile per le ambulanze da terra. L’unica stradina per arrivare al campo di calcio era un pittoresco quanto non regolamentare collegamento sterrato in mezzo ad un bosco di olivi. Per quanto battuta, poi, la strada, in caso di pioggia, non ha mai dato la certezza ad un’ambulanza di poter passare senza inconvenienti visto il dislivello tra la strada principale, la provinciale 45, asfaltata, e la stradina in questione: la risalita, in condizioni di maltempo, avrebbe necessitato di un fuoristrada. L’impossibilità di garantire la presenza delle ambulanze è la ragione per cui la Federazione calcio non ha omologato l’impianto per la disputa di partite: la G.S. in casa si allena soltanto, mentre per giocare va a Santa Maria dell’Arzilla. "Da oggi – hanno detto, visibilmente sollevati Renzo Zonghetti, presidente G.S. calcio e il dirigente Eliseo Bruscia – , grazie a questa operazione, potremo chiedere alla Federazione di omologare l’impianto per giocare qui le partite".

A sbloccare la situazione, del tutto paradossale, è stato il consigliere comunale Daniele Malandrino (Fd’i): "Va ringraziato Nicola Baiocchi. Quando mi ha detto che avrebbe potuto destinare 30mila euro regionali per finalità quali quella a cui abbiamo dato esito, non ho avuto dubbi su cosa investire perché da membro del gruppo di Protezione civile ero a conoscenza dei limiti di quest’area". L’intervento è rispettoso del contesto ambientale. " E’ una manutenzione straordinaria dello stradino preesistente – ha spiegato don Enrico –: il fondo stradale resta permeabile essendo un granulato cementato". Al taglio del nastro, è stata invitata l’assessore Mila Della Dora che ha ringraziato Baiocchi, la Regione, la Parrocchia e la società sportiva per la strategica collaborazione. La prossima sfida? Rendere accessibile, senza barriere architettoniche la pista polivalente, sopra il campo di calcio.

Solidea Vitali Rosati