Novilara, raduno contro l’antenna "Petizione e battaglia unitaria"

Un regalo di Natale non gradito, l’antenna della società francese Iliad installata nel cuore di Novilara. L’altra sera una quarantina di persone, in rappresentanza degli abitanti del piccolo centro alle porte della città, si sono riunite nella sala del circolo Acli del paese. Un colpo di fulmine che ha colto tutti di sorpresa, l’installazione di questo ripetitore. "Se devo dire la verità – dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Daniele Malandrino – sono venuto a conoscenza dell’antenna leggendo il Carlino. Ma se apro la finestra di casa ce l’ho proprio davanti agli occhi e mi sembra di una trentina di metri. Ha anche un aspetto spettrale perché sembra un albero rinsecchito. Che aria tirava all’assemblea? Direi che tutti i miei concittadini sono molto allarmati anche perché nell’area di Novilara insistono altre due antenne della telefonia con tanto di parabole. Ora ci stiamo organizzando come comitato e inizieremo a raccogliere le firme, dopodiché andremo a relazionarci con gli altri due comitati e cioè quello di Soria e quello di Montegranaro-Muraglia. Vogliamo organizzare una cosa che sia trasversale e non targata politicamente".

A partecipare all’assemblea dei cittadini anche la presidente di quartiere Francesca Tommasoli, anche lei residente a Novilara: "La nostra situazione, rispetto ad altre – dice – si presenta un po’ più difficile perché l’area in cui è stata eretta questa antenna di Iliad, è all’interno di un terreno privato mentre negli altri due casi eravamo in presenza di aree pubbliche. Tant’è che nessuno ha mai saputo nulla fino a quando non ce la siamo ritrovata davanti agli occhi. Mi sono subito attivata con il Comune, ho parlato con Massimo Amadori, il portavoce del sindaco, sia per avere tutta la documentazione, al fine di capire se tutti gli incartamenti sono a posto, e quindi anche per sapere se l’Arpam, anche con rilievi a sorpresa, ha fatto rilevazioni sull’emisssione di onde elettromegnetiche. E dico questo sulla scorta del fatto che all’interno del paese ci sono altre due antenne per la telefonia. Comunque ci stiamo muovendo e ci siamo attivati già con l’amministrazione per formare un tavolo anche con i tecnici. Non solo questo perché ne è stata installata un’altra sulla collina di San Nicola sempre su un terreno privato".

Chi non l’ha preso per niente bene questo regolo di Natale è Giuseppe Belli (la moglie è la titolare del ristorante la Maria di Novilara) "perché non posso sopportare passivamente questa angheria. Io l’antenna ce l’ho sopra la testa, è a 10 metri dalle mie finestre". E ieri Belli ha inviato una raccomandata, tra gli altri, anche alla Procura oltre che al comune e a vari ministeri. E tra gli indirizzi anche il titolare del terreno dove è stata impiantata l’antenna, e cioè un ex magistrato Renzo Di Luca. Un documento dove alla fine si minaccia, visto che il luogo è sottoposto anche a tre vincoli, di agire per vie legali.

mg.