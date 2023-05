Novità: la bandiera blu sventola anche al Lido

di Anna Marchetti

Bandiera Blu: la new entry per Fano è il Lido. L’ambito riconoscimento della Fee (Foundation for Environmental Education) va quest’anno a Fano nord, Lido, Sassonia e Torrette. Ieri la cerimonia di consegna a Roma, alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santachè: 18 i comuni delle Marche, tra cui Fano, che si sono aggiudicati il vessillo.

Commenta soddisfatto della presenza del Lido, l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli, ieri a Londra per la presentazione del Brodetto Fest, manifestazione in programma al Lido dall’1 al 4 giugno: "Grazie alla vasca di prima pioggia dell’Arzilla, le acque davanti Lido registrano ottimi parametri già da due-tre anni e così, quest’anno, si è deciso di proporne la candidatura. Quello del Lido è un passo in avanti molto importante". E ancora Lucarelli: "Non dimentichiamoci che nell’assegnazione della Bandiera Blu sono valutate, insieme alla qualità delle acque, una serie di altre caratteristiche che vanno dai servizi in spiaggia, alla raccolta differenziata e alla sicurezza negli arenili. Requisiti di qualità garantiti lungo tutto il litorale, indipendentemente dalla Bandiera Blu". E ancora Lucarelli: "Questa certificazione è il risultato del lavoro dell’ assessorato al Turismo, dell’ufficio Ambiente, in collaborazione con le attività economiche e i concessionari di spiaggia. Un riconoscimento estremamente importante per la promozione delle nostre località nel resto d’Italia e all’estero".

Gli unici tratti di mare che ancora non possono fregiarsi della Bandiera Blu sono l’Arzilla e Ponte Sasso. "Siamo consapevoli – aggiunge Lucarelli – che ci sono zone dove ancora servono interventi per migliorare la balneabilità delle acque", La Bandiera Blu è il riconoscimento che la Fee conferisce da 37 anni alle località costiere che soddisfano severi criteri di qualità: Fano è il 22 esimo anno che ottiene il riconoscimento, il 19esimo in maniera consecutiva.

"Alle spalle della Bandiera Blu – fa notare l’assessore all’Ambiente Cora Fattori – c’è l’impegnativo lavoro, anche burocratico, degli uffici e dei tecnici comunali del turismo e dell’ambiente". E la Bandiera Blu è già stata "sventolata" a Londra dove una delegazione, composta dai vertici provinciali e fanesi di Confesercenti, dall’assessore Lucarelli, da imprenditori e operatori locali, ha presentato il Brodetto Fest alla stampa inglese, nella sede dell’istituto italiano di Cultura di Londra. Presentazione terminata con la degustazione finale di brodetto alla fanese, preparato sul posto dai pescatori dell’azienda Antonio Gaudenzi.

"Confesercenti è orgogliosa di essere, da ventun anni, tramite Brodetto Fest, ambasciatrice del territorio e delle sue risorse - ha dichiarato il presidente provinciale di Confersercenti Stefano Fiorelli -. E quest’anno, in maniera particolare siamo felici che la promozione dell’evento ci abbia consentito di portare Fano e la regione Marche su palcoscenici internazionali e in contesti prestigiosi, prima a Barcellona e adesso a Londra, permettendoci di far conoscere la nostra offerta turistica".

Tra i Comuni che nel 2023 sventolano la Bandiera Blu anche Mondolfo-Marotta, una delle tante conferme.