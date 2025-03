Novità L’alternativa al vino? Il succo vegetale

Non solo il vino. Stefano Ciotti, cuoco stellato di "Nostrano" di Pesaro, ha presentato ieri l’alternativa all’alcol a tavola: "Il vino resta un ingrediente fondamen tale della nostra cucina, ma c’è anche chi non vuole berlo, per timore del tasso alcolico e delle multe, per l’età, per la dieta", spiega Stefano. Di qui la ricerca avviata assieme a Giulia Cafiero: "Ci siamo ritrovati – afferma il cuoco stellato – per confrontare le nostre culture. Lei lavora in Danimarca al Geranium, celebre ristorante di Copenhagen in particolare sul concetto delle bevande a base di frutta ed erbe. Si tratta di alternative al vino per chi vuole sperimentare nuovi percorsi". Nasce così da Pesaro una nuova proposta. Stefano Ciotti ha presentato ieri assieme a Giulia e alla sua squadra di cucina, una serie di piatti stellati da abbinare a bevande alternative senza alcol e a base di ingredienti naturali, attingendo a piene mani dal libro che Giulia Cafiero ha firmato e presentato: "Juice Pairing-tecniche per la preparazione di succhi e abbinamenti naturali a tavola". Ecco dunque che ai maccheroncini di Campofilone in potacchio, cedro e alghe, viene abbinato un succo di pomodoro e fragole, mentre ai bottoni di triglia, fegato grasso e pepe verde, un calice di rabarbaro ai capperi, rapa rossa e santolina, fidando nella sua nota speziata e balsamica naturale. Ribes nero, topinambur e alloro possono creare un abbinamento affine (all’olfatto) per colombaccio, bernese al whiskwy, cime di rapa, fichi verdi canditi. C’è anche il sostituto del vino pensato per il dolce, ovvero un succo di ananas e menta, abbinato a torta di rose, gelato al latte di pecora "Cau& Spada" e limone. Per Ciotti non si tratta di fare una crociata contro il vino, "semplicemente di permettere a chi non lo beve di avere una bevanda alternativa, tentando nuovi abbinamenti e valorizzando l’elemento vegetale: è importante che arrivino in cucina frutta e verdura fresca e di qualità, sia per il consumo quotidiano che per la realizzazione di queste bevande, e a questo proposito abbiamo attivato una collaborazione con un’azienda locale". Ma le nuove bevande vegetali che apporto calorico hanno? "Siamo al di sotto di quelle del vino", assicura Giulia Cafiero.

Ciotti si appresta a sviluppare il suo progetto di ristorazione anche all’estero. Oltre al pesarese "Nostrano" di piazzale della Libertà, premiato con la stella Michelin, Stefano ha avviato infatti anche un ristorante di successo a Bodrum, nel sud della Turchia, di fronte alla Grecia, una zona molto frequentata da miliardari inglesi, americani e da tanti russi e si appresta ad aprire un nuovo ristorante negli Stati Uniti dove far conoscere la sua cucina "pesarese"

Davide Eusebi