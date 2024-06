Nozze in casa Ambrosini: Valeria sposa Michela, Massimo fa il testimone

Pesaro, 15 giugno 2024 – Grande festa, oggi, all’agriturismo ‘Adagio’ di San Biagio, a metà strada tra Pesaro e Fano. E’ lì, infatti, che hanno festeggiato la loro unione – dopo la cerimonia a Palazzo Gradari – Valeria Ambrosini, 50 anni, sorella di Massimo, il campione che ha militato nel Milan, e Michela Bastia, fanese. Una grande festa, perché nel locale gestito da Geramia Fiorucci sono convenuti una centinaio di invitati per suggellare questo amore che va avanti da diversi anni. Ed ora c’è anche il timbro delle nozze che consacra la relazione.

Massimo Ambrosini tra la sorella Valeria, a sinistra, e la neocognata Michela

Entrambe le spose, Valeria e Michela, erano vestite di bianco come si conviene in queste occasioni. A celebrare il matrimonio, visto che siamo in un momento di transizione amministrativa, è stato un dirigente dell’amministrazione comunale.

Valeria Ambrosini, proprio per il cognome che porta e per la presenza del fratello che fra le altre cose ha girato anche un video poi postato sui social, è molto conosciuta in città. Primo perché da ragazza ha giocato a basket allenata da Gigliotti, ed ora perché lavora all’ufficio Ambiente dell’amministrazione provinciale.

Festa doveva essere e festa è stata, perché dopo gli atti formali a palazzo Gradari, la coppia si è spostata a Fossosejore dove le auto hanno proseguito alla volta di San Biagio per raggiungere il ristorante-agriturismo ‘Adagio’ dove si è andati avanti con i brindisi, le foto e gli abbracci. Come i tanti scambiati tra i due fratelli, uniti da un profondo affiatamento, oltre che da un grande affetto. E infatti proprio a Massimo era stato affidato l’importante ruolo di testimone della sposa. Ambrosini era accompagnato dalla moglie, bellissima nel suo abito azzurro nonché premurosa ’damigella’ nell’aiutare la futura cognata a gestire il suo elegante ma inusuale outfit, coma appare in un divertente video postato dal fratello sui social, tra i tanti scatti e sorrisi di una giornata davvero speciale.