Nozze d'oro a Sassocorvaro: Festa per Carla e Giorgio dopo 50 anni

Cinquanta anni di matrimonio. 50 anni di vita insieme. Era il 23 settembre del 1973 quando Carla Mercatelli e Giorgio Bellucci si sposarono a Casinina (Sassocorvaro- Auditore).

"Tutti vogliono sapere come abbiamo fatto a resistere – raccontano –. Non c’è una ricetta, sicuramente l’amore e tanta, tantissima, pazienza". Tanti auguri per questa giornata dai loro cari, dalla loro famiglia, il figlio Michele, la nipote Diletta e la nuora Caterina e dalla redazione del Carlino a Pesaro.