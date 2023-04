Nozze d’oro all’ospedale Ucchielli, pioggia d’affetto

Non sarà la festa che avevano immaginato, certo, ma per Palmiro Ucchielli e sua moglie Patrizia l’anniversario di matrimonio di oggi sarà ancora più prezioso dell’oro che i cinquant’anni di unione, per definizione, portano con sé. Nozze d’oro davvero speciali, insomma, per il sindaco ex senatore, che si sta riprendendo molto bene e rapidamente dall’ictus di giovedì. Ieri ha ricominciato a camminare senza problemi nelle corsie della "Stroke Unit" dell’ospedale di Fano, ma i medici preferiscono prolungare la degenza per effettuare tutti i controlli e gli approfondimentio necessari.

Chissà se gli consentiranno anche di spegnere le candeline insieme alla sua Patrizia e ai più stretti familiari, che oggi qualcosa sicuramente inventeranno per celebrare nel migliore dei modi, nonostante il contesto particolare, un traguardo così significativo.

Intanto, la prima sorpresa è il messaggio di auguri che arriva proprio tramite il Carlino: "Auguri affettuosi dalle figlie Micaela e Giulia, dal nipote Bernardo, dai familiari, dai parenti e dagli amici". Parole accompagnate da due foto che pubblichiamo qui accanto: Palmiro Ucchielli e Patrizia Persici in una bellissima immagine del 23 aprile 1973, nel giorno del matrimonio, e un’altra della coppia più recente.

Sarà una domenica particolare, dicevamo, diversa da come l’avevano pensata, ma se tutto continuerà come sta andando, Ucchielli avrà presto la possibilità di ritornare a casa e ovviamente anche in Comune. "I medici sono sorpresi dai miei miglioramenti", ha detto ieri al Carlino. Ma in fondo c’è poco da sorprendersi con uno come lui che di tempeste ne ha attraversate parecchie nella sua decennale avventura politica. E che avesse la scorza dura non serviva questa disavventura per dimostrarlo.