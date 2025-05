Nozze d’oro? No, di carne. Macelleria Marisa e Paolo. Cinquant’anni al bancone

Cinquant’anni di attività. Questo il traguardo raggiunto proprio oggi dalla Macelleria rosticceria Marisa e Paolo di piazza Doria. Un negozio storico, divenuto punto di riferimento dei residenti del quartiere Porto e non solo. "Era il 1975 quando mia mamma Marisa – spiega Paolo Pierucci, oggi titolare – decise di rilevare una polleria che si trovava dall’altro lato della strada rispetto a dove ci troviamo ora, ma sempre in piazza Doria. Dopo qualche mese decise di trasferirsi nel locale dove siamo adesso, ed è proprio qui che ci troviamo da ben cinquant’anni".

Un compleanno che ricade proprio nella giornata di oggi: "Per l’occasione – dice – abbiamo deciso di festeggiare in mattinata con tutti i nostri clienti. Ci sembra un grande traguardo, soprattutto in un momento non così facile per le attività commerciali". Nel 1989, affiancando Marisa e il marito Gianfranco, è il figlio Paolo ad entrare nell’attività di famiglia: "Per me è sempre stata una scelta naturale quella di lavorare in negozio – dice -. Per mia mamma la macelleria è ancora oggi, che ha 84 anni, importantissima. Ogni mattina Marisa è presente in negozio, dà ancora una bella mano, ma soprattutto è punto di riferimento per tutti i clienti con cui scambia due chiacchiere o fornisce qualche consiglio. Se un giorno non la vedono, i clienti si preoccupano – sorride Pierucci -. Oggi siamo un team di 5 persone, abbiamo un ottimo rapporto con i nostri dipendenti e siamo diventati una famiglia".

In 50 anni di attività la clientela della macelleria rosticceria si è sicuramente evoluta: "Si, è cambiata molto – spiega il titolare -. Quando abbiamo aperto eravamo perlopiù una macelleria tradizionale, ma negli anni abbiamo capito che i clienti, per una vita sempre più frenetica e poco tempo a disposizione per cucinare, avevano bisogno di piatti pronti a cuocere o già cotti. Siamo stati tra i primi a Pesaro a proporre questi prodotti e devo dire che su dodici metri di banco vendita, prima era la carne fresca a farla da padrone, mentre oggi a questi prodotti viene dedicato più o meno solo un metro e mezzo".

ali.mu.