Cronaca“Nozze Sforzesche“ per capire la storia
19 set 2025
MARIA RITA TONTI
Cronaca
Danza, musica, visite guidate nei luoghi che rievocano lo spirito della corte di Costanzo

Per approfondire:

Da oggi a domenica il progetto “Nozze Sforzesche“ approda a Pesaro tra conversazioni, musica antica, danze rinascimentali, costumi d’epoca, visite guidate, per rievocare il 550° anniversario delle nozze di Costanzo Sforza e Camilla d’Aragona celebrate a Pesaro il 28 maggio 1475. L’appuntamento è proposto dall’associazione Wundekammer Orchestra grazie alla fusione con l’associazione Danze Antiche. Il progetto si realizza in 15 tappe da gennaio a novembre, in varie città d’Italia e in Grecia, celebrando alleanze e matrimoni che hanno intrecciato le corti italiane ed europee. Un viaggio nel tempo per rivivere la magnificenza del rinascimento pesarese ai tempi di Costanzo Sforza, signore illuminato e mecenate che volle la costruzione di Rocca Costanza. Si parte oggi (ore 17.45 – 19.45) a Villa Vismara Currò (Giardino di Santa Maria) con l’incontro Nozze Sforzesche: gli Sforza a Pesaro (ingresso gratuito su prenotazione al 366 6094910). Domani (ore 10 – 13) visita guidata a Villa Imperiale; prenotazione obbligatoria www.villaimperialepesaro.com/visite. Sempre sabato, nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini alle ore 18.30 appuntamento con “Festa a Corte“, spettacolo di danze rinascimentali e musica dal vivo. Biglietti da 10 e 15 euro. Domenica visite guidate, alle ore 10, a Villa Miralfiore (riservata ai soci) e alle ore 12 alla chiesa di Sant’Agostino ad ingresso gratuito. Info: www.wunderkammerorchestra.com, info@danzeantiche.org.

ma. ri. to.

