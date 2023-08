Nubifragi e disastri nell’entroterra: combattiamo da secoli le forze della natura

di Amedeo Pisciolini

Bombe d’acqua, temporali, nubifragi, trombe d’aria, eventi atmosferici straordinari che provocano danni a non finire. È il cambiamento climatico, ma di eventi di questo genere ce ne sono stati anche nel passato (come ricordano sempre i dati dell’Osservatorio “Serpieri“ di Urbino, che raccoglie temperature e ben altro dal 1850 ad oggi) e il ricercatore storico di Serravalle di Carda Edmondo Luchetti che frequenta archivi e polverosi documenti ha trovato ulteriori tracce dei disastri passati. "La nostra memoria storica tende a dimenticare il passato – dice Edmondo Luchetti –, ma ritornando indietro nel tempo ogni tanto si verificavano eventi estremi".

Luchetti, cosa ha trovato?

"Poco tempo fa mi è capitata casualmente sotto mano una nota del parroco di San Donato de’ Pecorari (Piobbico) che riportava: “Agli 21 giugno dell’anno 1821 Monte Nerone restò coperto di neve, che vi stette due giorni".

È attendibile?

"Non c’è da dubitare della veridicità di quanto afferma questo parroco, dalle finestre della sua canonica infatti Monte Nerone se lo ritrova proprio di fronte e quanto ha scritto è sicuramente quello che vide. Ma se una cosa del genere fosse capitata oggi tutti diremmo che ciò sarebbe dovuto al cambiamento climatico".

Altre notizie di eventi atmosferici?

"Certo che sì, per restare nel nostro territorio un violento nubifragio con grandine si abbatté alla fine di agosto del 1907 sul versante sud di Monte Nerone sopra Serravalle. Ma ormai la memoria storica si è persa e resta traccia solo nei documenti".

E cosa dicono i documenti?

"Di questo evento straordinario ce ne parla un amministratore comunale di Apecchio, certo Capaccioni, che a nome del sindaco il 4 settembre 1907 informa il sottoprefetto di Urbino dell’accaduto. Ci fa quindi sapere che: “...il giorno 31 agosto circa le ore 13 un forte alluvione si scatenò in Serravalle frazione di questo Comune. Una grandine abbondantissima ricoprì tutte le cime e pendici del lato sud di Monte Nerone. Appena cessato il temporale, la grandine si è immediatamente e subitaneamente liquefatta ed allora trovando il terreno disgregato per natura e per la grave siccità dell’annata, si è aperta due varchi uno dei quali nella direzione della chiesa e casa parrocchiale. L’acqua impetuosa e abbondante trasportò dietro di sé pietre e terra escavando, travolgendo varie piante e scese alla chiesa parrocchiale elevandosi davanti alla casa annessa ad altezza di circa due metri, d’onde girava nel sagrato. La chiesa quasi fino all’altare maggiore rimase ingombra di poltiglia e terreno misto a sassi, e la sagrestia subiva la stessa sorte. La via comunale rimaneva ingombra nei pressi delle due chiese in modo abbastanza rilevante, nessun danno si verificò per le persone, ma i varchi profondi escavati dalla vetta di Montenerone alle falde sembrano costituire un serio pericolo per l’avvenire. Al momento l’amministrazione ha iniziato lo sgombro, però sembra necessario lo intervento di Funzionario del Genio Civile per constatare e suggerire quei provvedimenti che valgono a scongiurare futuri e probabili pericoli alla sicurezza di quei luoghi".

Fu quindi un evento eccezionale?

"Direi proprio di sì, va ricordato che proprio su quello stesso versante di Monte Nerone, nel febbraio del 1865, cioè circa quarant’anni prima di questo evento, una valanga di neve, staccatasi da quelle pendici, travolse la casa annessa alla chiesa e fece quattro vittime, oggi una lapide ci ricorda l’avvenimento".

Il nubifragio come fini?

"Il comune di Apecchio fu senz’altro tempestivo nell’intervenire, già il giorno 2 settembre incaricò il consigliere comunale Attilio Martinelli a dar inizio allo sgombro dei detriti sulla strada pubblica, teniamo conto che tutto all’epoca si faceva a mano, con badili e carriole e non esistevano né mezzi né forme di protezione civile come oggi. Nel frattempo il parroco don Domenico Remedia, chiese al Regio Subeconomato dei Benefizi vacanti di Urbania, un sussidio per i danni subìti dagli edifici parrocchiali. Ma da parte delle autorità dell’epoca la percezione di questi eventi estremi – gli aiuti e gli interventi da mettere in atto a sostegno dei comuni ed eventualmente delle popolazioni colpite –, era molto diverso da oggi. Il 4 ottobre il sottoprefetto di Urbino scrive al sindaco di Apecchio dicendogli che: “...L’Ingegnere Capo del Genio Civile di Pesaro, ritenendo che l’alluvione non presenta quei caratteri d’imminente pericolo, per i quali le spese di sopralluogo sarebbero a carico del Ministero dei Lavori Pubblici, richiede un deposito cauzionario di lire 80 a carico del comune e di lire 110 a carico del reclamante don Remedia (al cambio di oggi, il totale di 190 lire del 1865 corrispondono a circa mille euro, ndr), qualora si ritenga sempre necessaria la visita da parte dell’ufficio del Genio Civile ecc. ecc.".

In pratica si percepisce da questo scambio di lettere che "il Genio Civile si sarebbe mosso se il disastro fosse stato maggiore. Dimenticando però che l’evento del 1865 provocò, come ricordato sopra, quattro morti. In ogni caso al parroco don Remedia – essendosi servito dell’opera degli operai del comune per lo sgombro dei detriti all’interno della chiesa e nell’area circostante ai fabbricati – veniva richiesto un rimborso di lire 71,80. Al suo rifiuto a pagare, lui riteneva un obbligo spettante alla autorità pubblica doverlo fare, il Regio Subeconomo di Urbania pregava il sindaco a voler trattenere l’equivalente somma in caso che la domanda di sussidio presentata in precedenza, fosse andata a buon fine. Per ora i documenti d’archivio non ci dicono altro, ci resta come memoria storica – conclude Edmondo Luchetti – solo il testo di una lapide che non c’è più ma che possiamo leggere nei documenti cartacei: Ingenti grandinis lapidis aquarum pluviarum copia ab instantibus montibus irruente noctis intempesta die 30 Augusti MCMVII - hoc signo attigit -".