Nubifragio lampo su Pesaro: blackout, allagamenti e alberi caduti

Pesaro, 20 agosto 2025 – Un violento e improvviso temporale si è abbattuto su Pesaro questa sera, poco dopo le 21, con forti raffiche di vento e una pioggia torrenziale mista a grandine per qualche attimo. Nonostante l'allerta meteo fosse di livello giallo per la giornata, la furia del maltempo ha sorpreso la città e l'entroterra, causando danni e disagi: alberi caduti, blackout e allagamenti.

Al comando provinciale dei vigili del fuoco circa 380 richieste di soccorso. Alle operazioni, che principalmente stanno interessando la rimozione di alberi caduti su strada, danni a cavi elettrici e telefonici e tettoie scoperchiate, collaborano anche i comandi di Ancona e Macerata, che hanno inviato sul posto i Moduli operativi eventi calamitosi (Moec) e i Sistema a pilotaggio remoto (Sapr) per rafforzare il dispositivo di soccorso e una più rapida risposta alle richieste.

Una pioggia torrenziale

I pluviometri della Rete MIR della regione Marche hanno registrato dati eccezionali: nella zona di Santa Maria dell'Arzilla sono caduti oltre 46 millimetri di pioggia in un'ora, con un picco massimo d'intensità di ben 185 millimetri all'ora alle 21:05.

Per quanto breve sia stata la tempesta, le conseguenze della sua intensità non si sono fatte attendere: sottopassi allagati e strade bloccate dalla caduta di alberi o rami sulla carreggiata, diversi in viale Trieste e in zona mare.

Blackout e strade chiuse

A Pesaro, per motivi di sicurezza, sono state chiuse al traffico via Solferino e via Gagarin per consentire ai mezzi di rimuovere gli alberi caduti.

I blackout elettrici hanno interessato diverse aree dal centro storico alla periferia, strada interquartieri al buio (dalla rotatoria di Santa Veneranda). Si raccomanda la prudenza. Blackout anche a Mercatino Conca, dove è stata segnalata anche grandine.

Protezione civile a Pantano, zona via Rossi, per la rimozione di alberi e rami dalla carreggiata. A destra via Gagarin, riaperta al traffico dopo essere stata liberata dagli alberi

Pesanti disagi nell'entroterra: le zone più colpite

Anche l'entroterra pesarese è stato duramente colpito. Le aree tra Tavoleto e Montecalvo in Foglia hanno visto precipitazioni intense (rispettivamente 33 e 37,6 millimetri in un'ora). La situazione è critica anche sulla strada da Auditore a Urbino, dove la carreggiata è disseminata di rami e alberi caduti, rendendo difficile la circolazione.

Le autorità locali e le squadre di soccorso sono al lavoro per ripristinare la normalità e liberare le strade dai detriti. La popolazione è invitata a prestare la massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari nelle zone colpite.

Le strade interessate dal maltempo

Le strade interessate dagli interventi, molte delle quali chiuse e poi riaperte dalla Provincia, almeno con senso unico alternato, sono state le Sp 60 Sanatorio-Candelara, Sp 25 Panoramica Ardizio, Sp 24 Auditore, Sp 9 Urbinate-Feltresca, Sp 45 Carignano, Sp 80 Carrara, Sp 423 Cappone-Colbordolo, Sp 23 Tavoletana, Sp 34 Colbordolo, Sp 32 Pesaro-Mombaroccio, Sp 38 Tavullia, Sp 143 Cairo, Sp 57 Sant’Angelo in Lizzola-Montefelcino, Sp 145 Blilla, Sp 46 Montegrimano, Sp 70 Pian di Castello-Auditore, Sp 128 Montegrimano-San Marino, Sp 2 Conca, Sp 26 Mombaroccese.