Nubifragio su Pesaro, invaso dall’acqua di fogna. “Come 5 anni fa: nessuno ha fatto nulla”

Pesaro, 23 agosto 2025 – “Ci siamo allagati, l’ultima volta, cinque anni fa. E sinceramente speravo che la situazione fosse risolta. Invece, dopo le fortissime piogge dell’altra sera, sono costretto a constatare che purtroppo siamo daccapo”.

Oltre 10 centimetri d’acqua fognaria, in seguito alle violente precipitazioni che si sono abbattute su Montecchio e sulle altre frazioni di Vallefoglia, mercoledì intorno alle 20, hanno invaso il magazzino e il laboratorio di falegnameria di Mirko Bezziccheri, a Vallefoglia, riversando all’interno dei locali fango, fetore e tre pantegane morte per annegamento.

“A vedere la situazione, c’era da mettersi le mani nei capelli – racconta l’artigiano, ex consigliere comunale a Vallefoglia - . Tutto il pavimento era coperto da una fanghiglia maleodorante che abbiamo subito cercato, con grande fatica, di raccogliere. Purtroppo i danni ci sono. E non pochi. Il legno che ho in magazzino ha assorbito l’acqua e rischia di non essere più utilizzabile e anche le attrezzature elettroniche sono danneggiate. A questo si aggiunge il fatto che sono ormai due giorni che non riesco a svolgere la mia attività perché dobbiamo lavorare per risistemare tutto. Facendo la conta, i danni subiti rischiano di essere un bel po’, di arrivare intorno ai 10mila euro”. In merito all’accaduto, a finire sul banco degli imputati è la vasca di derivazione che si trova accanto all’abitazione dell’artigiano, dalla quale è uscita l’acqua fognaria in seguito alle forti precipitazioni. “Durante le piogge, il chiusino di ghisa che serra il pozzetto per la pressione dell’acqua è stato sbalzato circa un metro verso l’alto – prosegue Bezziccheri - . Il problema è che in questo pozzetto di derivazione vengono convogliati gli scarichi delle abitazioni che si trovano nelle vicinanze. E a una coppia di tubi in entrata ne corrisponde solo uno in uscita che ha la stessa dimensione dei due, quindi quando piove moltissimo come l’altra sera, la tubazione non tiene”.

Il problema era già stato segnalato dall’artigiano cinque anni fa, quando in seguito a una bomba d’acqua, si era verificato un allagamento analogo a quello dell’altra sera. Allora, Bezziccheri segnalò la situazione al Comune. A luglio del 2020, Marche multiservizi fece un sopralluogo, durante il quale, ricorda l’artigiano, venne stabilito di effettuare una derivazione nel flusso della fognatura. “Però nessuno è intervenuto – lamenta l’artigiano - e purtroppo ci risiamo. Ho già scritto al Comune per segnalare l’episodio e per chiedere di trovare una soluzione definitiva. Dopo due esperienze così pesanti, o si adeguano le tubazioni alle esigenze della rete o si toglie la vasca di derivazione dal confine con la mia proprietà”.

Le violentissime piogge che si sono abbattute l’altra sera hanno causato anche disagi alla circolazione in tutto il territorio comunale. Numerosi sono stati gli interventi effettuati nelle frazioni e nei borghi di Vallefoglia per ripristinare la viabilità a causa degli allagamenti di molte strade e in seguito allo schianto di numerose piante cadute durante le precipitazioni, fra queste anche alcune querce di discrete dimensioni. Gli interventi della Protezione civile e dei tecnici del Comune sono andati avanti senza sosta nella giornata di giovedì e sono proseguiti fino a ieri mattina per risolvere le numerose criticità causate dal maltempo soprattutto per quanto riguarda i disagi alla viabilità.