Nubifragio tra Cagli e Smirra: Allarme Alluvione Evitato

Una bomba d’acqua si è abbattuta ieri pomeriggio improvvisamente nella zona di Cagli e di Smirra. Il nubifragio si è scatenato attorno alle 17. Una fitta grandinata si è abbattuta sulle campagne e anche nelle zone residenziali, compresa quella di Acqualagna. Per fortuna non ci sono stati danni importanti anche se i residenti si sono spaventati non poco, temendo per eventuali alluvioni che non si sono verificate. Anche i vigili del fuoco hanno evitato di intervenire.