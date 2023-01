"Nuda", ultima replica Un intreccio di luci, suoni e giochi acrobatici

Al Teatro della Fortuna di Fano, questo pomeriggio alle 17 va in scena l’ultima replica di uno spettacolo denso di mistero e stupore, dove profondità e abissi sono in continuo dialogo con un mondo leggero e luminoso, fatto di piani che si sovrappongono e giocano tra loro. Cinque straordinari artisti per un gioco acrobatico che intreccia la narrazione a un’installazione di luci interattiva assieme ad un potente universo sonoro. Questo è "Nuda" scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca portato in scena dall’omonima compagnia: uno spettacolo magico e surreale in cui la potenza teatrale si sposa con una narrazione poetica dal sapore onirico, in assoluta armonia con il teatro fisico e la danza aerea. Due gemelle, cresciute in una famiglia "eccentrica", eppure così simile a quella di tutti, si toccano, si sfiorano, a volte si calpestano, per poi riscoprirsi in un abbraccio pieno di gioia e libertà ritrovate. Le musiche sono di Maria Bonzanigo, la scenografia e gli accessori di Hugo Gargiulo, i costumi di Giovanna Buzzi, video designer Roberto Vitalini per Bashiba.com. Info botteghino: 0721 800750. Prevendita biglietti anche tramite circuito vivaticket.