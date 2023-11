Nudi di donna del Novecento

Oggi alle 21, andrà in scena ad Apecchio lo spettacolo "Nudi di donna-Autoritratti femminili del Novecento", spettacolo scritto e diretto dall’attrice pesarese Lucia Ferrati (foto), accompagnata per l’occasione dalla musicista Monica Micheli. "Nudi di Donna – spiega Nicchi – vuole essere un omaggio ad alcune delle tante artiste, intellettuali, poetesse, pittrici, attrici, musiciste, danzatrici, che nel Novecento hanno lasciato una traccia profonda ed incancellabile. Donne sante e maledette, fragili e ambiziose, madri e suicide, fedeli e blasfeme, ingenue e sovversive, soavi e sarcastiche: personalità complesse e carismatiche che si confessano in pagine dense di passione".