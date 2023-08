"Nulla contro Pergola" Biancani ricuce coi medici

Quella sua frase "Urbino spogliato di medici per andare a Pergola… con i chirurghi che giocano a tresette" pronunciata durante l’ultima seduta dell’Assemblea legislativa delle Marche che ha approvato il nuovo Piano socio sanitario, ha suscitato fortissime reazioni. Di fronte alle quali Andrea Biancani, consigliere regionale di minoranza, nonché vicepresidente dell’assise marchigiana, vuole precisare alcuni aspetti. "La mia affermazione, va contestualizzata, in quanto fatta in un lungo intervento dove ho cercato di mettere in fila i motivi per cui non condividevo il Piano, evidenziandone le scelte, non sostenibili economicamente e per carenza di personale. Lungi da me mettere in discussione la professionalità e la dedizione dei medici ma, piuttosto, il modello che vuol creare la Regione".

Il consigliere Pd aggiunge: "L’intenzione del sottoscritto non era certo quella di sminuire il lavoro del personale di Pergola, come degli altri presidi, ma di evidenziare, attraverso l’ingigantimento di un concetto, la critica politica rispetto alle scelte fatte dall’attuale maggioranza regionale e confermate nel Piano, di chiudere l’azienda Marche Nord e non realizzare il nuovo ospedale Pesaro-Fano, che a mio avviso ha indebolito proprio i nosocomi di Urbino e Pergola, che non sarebbero stati certamente chiusi dalla sua costruzione". Biancani aggiunge: "Ospedali fotocopia non se li può permettere nessuna provincia, compresa la nostra, perché non sostenibili dal punto di vista organizzativo e legislativo. Oggi, con le nuove scelte, i quattro ospedali della provincia, a Pesaro, Fano, Urbino e Pergola, si faranno concorrenza fra di loro, anche per il personale. Col risultato che a rimetterci saranno le strutture dell’entroterra, senza contare che invece di avere un nosocomio d’eccellenza da oltre 600 posti avremo un ospedale di primo livello grande circa la metà, di cui, ancora, dopo 3 anni, manca persino il progetto. Spiace dirlo, ma è evidente che il governo regionale punta su una sanità sempre più Ancona-centrica, che tende a impoverire le eccellenze della provincia, dove gli ospedali vengono messi in competizione".

Biancani torna sul presidio di Pergola, evidenziando: "Se il ‘Santi Carlo e Donnino’ è ancora un ospedale è perché ciò era previsto nel Piano sanitario 2020 approvato dal precedente governo regionale, attraverso il riconoscimento dell’area disagiata. Con tanto di stanziamento di oltre 4milioni di euro per i lavori di adeguamento alle norme antisismiche e di efficientamento energetico. Tutto il resto, compresa la polemica sul sottoscritto, è mera strumentalizzazione politica".

Sandro Franceschetti