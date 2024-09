Numeri da incubo . Circa 1200 le persone in cura al Dipartimento

Sono circa 1.200 le persone con problemi di droga che nel nostro territorio sono in carico al Dipartimento Dipendenze patologiche pubblico privato di Ast. Cannabinoidi, cocaina ed eroina sono i tre veleni che circolano per la maggiore. Ma c’è un dato che caratterizza la nostra provincia e per cui è necessario far scattare una massiccia controffoensiva: "Rispetto alla media italiana – ha osservato Giovanna Diotallevi, direttrice del Dipartimento Dipendenze Patologiche pubblico privato Ast di Pesaro, ieri a Palazzo Montani Antaldi, ospite di un seminario sulle tossicodipendenze – registriamo un abbassamento dell’età tra i “nuovi assuntori“, cioè coloro che prendiamo in carico per la prima volta. Tra questi ci sono anche i 13 enni e i 14enni". E non solo. "Nel nostro territorio è aumentato molto il consumo di cannabinoidi" continua Diotallevi. Il seminario, dal titolo “Dipendenza: emergenza o normalita’?" è stato molto partecipato. Davanti al colpo d’occhio immediato il moderatore del seminario, Andrea Mancini, coordinatore Caritas diocesana, non ha potuto che sottolinearlo. L’arcivescovo Sandro Salvucci ha aperto un confronto significativo e interessante, anche per la qualità del pubblico in sala, con netta preponderanza di esponenti del terzo settore. Tra le autorità i viceprefetti Antonio Angeloni e Paolo De Biagi; il comandante della Finanza, Paolo Brucato; il consigliere regionale Dallasta; l’assessore Pandolfi, gli amministratori Redaelli e Bartolomei, il politico Bellucci. "La droga mina le fondamenta delle relazioni umane e la libertà dell’individuo – ha detto Angeloni –. Negli ultimi anni, in Prefettura, abbiamo registrato un aumento delle segnalazioni a carico di minori e l’età di assunzione si è abbassata Inoltre fa sempre più parte dello stile di vita degli adolescenti l’uso abbinato di alcol e stupefacenti a fronte di una sottovalutazione dei rischi". Tra i relatori anche un veterano nella lotta alla tossicodipendenza come Silvio Cattarina (Imprevisto): "Il fenomeno è drammaticamente sottovalutato – ha detto Cattarina –. E’ preoccupante. Nel sistema manca la capacità degli adulti di stare con i giovani. Gli adulti non sanno trasmettere ragioni forti per cui valga vivere. La droga è una grande accusa al mondo adulto, perché è pieno di vuoti. Il disincanto dei giovani è il prezzo drammatico di questo scempio". Tra i relatori anche Anna Uguccioni presidente di Avap, la nota associazione di volontariato Antidroga di Pesaro e un giovane pesarese, Padre Stefano Paolo Gennari, francescano dei Frati Minori e collaboratore di “Mondo X“, prima comunità per tossicodipendenti in Sardegna, fondata nel 1980 per arginare la diffusione della dipendenza dall’eroina. La sua testimonianza è stata prorompente: "Parlare di tossicodipendenza è fondamentale, invece viaggia sottotraccia ed è in netto aumento. Non si esce dalla dipendenza in tempi brevi: le risorse pubbliche per garantire i percorsi di recupero devono essere maggiori. Poi. è parte del recupero della persona anche l’aspetto spirituale, spesso sacrificato".

Solidea Vitali Rosati