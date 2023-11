Numeri da record per il tartufo

Difficile fare una conta delle presenze nelle sette giornate della 58ª Fiera Nazionale del Tartufo di Acqualagna, di certo l’afflusso è stato costante e ha ripagato il grande sforzo organizzativo di tutte le componenti impegnate alla riuscita dei tanti eventi. Comunque stando ad una stima approssimativa almeno 40mila persone (7 mila solo nella giornata del 1 novembre) di cui molti stranieri, hanno raggiunto Acqualagna con 5mila metri quadrati totali dedicati al tartufo, 100 gli stand allestiti, 750 i camper arrivati. "Edizione da record quella di quest’anno, che sarà ricordata negli annali – comenta il sindaco Luca Lisi –. E’ stata, inoltre, la prima volta per Acqualagna ricevere la visita di una delle più alte cariche dello Stato, e soprattutto in occasione dell’avvio della Fiera, uno dei progetti più significativi, che ci distingue a livello internazionale grazie alla nostra preziosa risorsa, eccellenza italiana e simbolo del made in Italy. La visita della premier è stato un evento straordinario, legato alla figura del nostro più illustre concittadino, Enrico Mattei. Tanti sono stati gli appuntamenti che hanno caratterizzato questa edizione: enogastronomici, culturali, informativi, scientifici. Sono molto fiero e soddisfatto di quanto è stato realizzato ma tutto ciò grazie anche al lavoro e alla collaborazione di tante persone a cui mi sento di dire grazie di cuore". Soddisfatti anche i commercianti.

Amedeo Pisciolini