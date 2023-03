Numeri in crescita per Letteraria La novità è il podcast dei giovanissimi Centoventi i romanzi in gara

1100 studenti-lettori delle scuole superiori di Fano, Pesaro, Urbino, Senigallia, Brunico, 120 romanzi in gara, tra i quali 14 candidati al Premio Strega e due Premi Nobel. Ancora numeri in crescita per Letteraria, il premio che gli studenti delle scuole superiori assegnano ogni anno a due opere (narrativa italiana e straniera in traduzione), dopo una lunga fase di lettura, che si è aperta a metà febbraio e si concluderà a settembre. Novità di Letteraria 2023 è il podcast pensato e realizzato dai giovanissimi. Si articolerà in due rubriche: ‘Letti’ (conversazioni sui libri tra giovani comodamente distesi) e ‘Fatti a brani’ (dialogo letterario con i grandi classici). Così Letteraria, dal 10 marzo, porterà i suoi contenuti su tutti i social media: Facebook, Spotify, Instagram, Twitter, Youtube e Tik Tok. "Il podcast tiene insieme – spiega la professoressa Paola Giovannelli – la tradizione di Letteraria con nuove forme di racconto. Il podcast ci è sembrato il linguaggio più adatto perché i giovani parlino di letteratura. La redazione è composta da una quindicina di ragazzi, tra i 15 e i 20 anni, coordinati dal 19enne Luca Campanelli, che si occupa anche della produzione. ‘Letti’ è il formato più radiofonico, attraverso il quale i ragazzi hanno la possibilità di parlare liberamente di tutto ciò che riguarda l’editoria, la letteratura e i libri, mentre "Fatti a brani" sono interviste immaginarie con autori del passato. Il podcast è confezionato nella saletta di registrazione allestita negli spazi del cinema Politeama da Giovanni Casanova . Questi alcuni dei titoli dei 120 romanzi in gara: Iacopo Barison con Autofiction, Olga Campofreda con Ragazze perbene, Maria Castellitto con Menodramma, Gaja Cenciarelli con Domani interrogo, Giovanni Greco con Bruciare da sola, Sapo Matteucci con Per futili motivi, Sergio Redaelli con Ombra mai più, Valeria Tron con L’equilibrio delle lucciole, Francesca Veltri con Malapace. Per la narrativa straniera Narine Abgarian con Simon tradotto da Claudia Zonghetti, Jean Baptiste Andrea con L’uomo che suonava Beethoven, tradotto da Simona Mambrini, Narciso e Boccadoro di Hermann Hesse, nella traduzione di Margherita Carbonaro, Sebastian Barry con Mille lune nella traduzione di Anna Rusconi.

an. mar.