Numerologia con Paci Fumelli

Domani alle ore 19 ventesimo appuntamento della rassegna “7!“ all’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20, a Pesaro. Troppi numeri in una sola frase? In effetti, proprio di questo si tratta. La rassegna creata da Fabio Aromatici su stimolo di Alessandro Marcucci Pinoli si occuperà nel penultimo appuntamento della prima stagione proprio di numerologia. Il titolo “Dei Numeri e del Mondo“ può apparire misterioso ma in realtà sarà una brevissima introduzione alla scienza numerologica e alla sua storia attraverso secoli, paesi e protagonisti. Una spiegazione dei principali “parametri“ numerologici ed esempi di numerologi celebri. L’ambasciatore della conoscenza, l’esperto di questa edizione è Piermarco Paci Fumelli. Diplomato al Liceo Classico Mamiani, si laurea nel 2019 in Scienze Biologiche e nel 2022 in Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione a Urbino. Pur continuando il lavoro scientifico iniziato con la tesi, nel 2023 si iscrive alla facoltà di Lettere, optando per il curriculum classico. Membro del Rotaract Valle del Metauro è direttore del giornale telematico dell’Associazione Culturale Storia e Nazione.

Ingresso libero.