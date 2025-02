Nuotare nell’arte si può

"Ci rituffiamo" è l’opera che l’artista Rosaria Ricci, scenografa, pittrice e insegnante, ha donato alla nuova piscina di Fano "Nuotiamo": 4 quadri, realizzati con acrilici su tavola, i quali si possono ‘leggere’ singolarmente anche se convivono nella stessa dimensione che è l’acqua, proprio come fanno i nuotatori in piscina ogni giorno. Il moderno impianto sportivo, inaugurato a febbraio 2024, da ieri si è arricchito di un’opera d’arte che "porta con sé un messaggio di rinascita e vitalità". "Sono onorata di contribuire- ha dichiarato Rosaria Ricci – a rendere la nuova piscina di Fano un luogo, non solo di sport e benessere, ma anche di cultura e bellezza. Ritengo che l’arte debba uscire dai musei, dalle gallerie e dagli spazi tradizionali per raggiungere le persone nei luoghi della vita quotidiana".

L’artista ha poi ringraziato la consigliera comunale Maria Flora Giammarioli: "Ha creduto da subito in questo progetto artistico, mi ha sostenuta e ha fatto in modo che si potesse realizzare". Presenti all’inaugurazione Giorgio Ricci della società Fanum Fortunae, che gestisce l’impianto sportivo di via Mattei, insieme a Pool 4.0: "Nuotiamo – ha commentato – si arricchisce di un’opera che coniuga il valore dello sport con quello dell’arte". Mentre il vicesindaco Loretta Manocchi ha messo in evidenza "quanto sia importante la volontà dei cittadini di contribuire ad allestire spazi comuni e a comunicare messaggi di rinascita e vitalità".

an. mar.