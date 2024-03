Nuoto, Giulia Brenda oro ai Mondiali Master

La nuotatrice master pesarese Giulia Brenda, portacolori di Sport Village Banca di Pesaro ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali Master di Doha negli 800 stile libero con il tempo di 9’35’’42.

La campionessa ha quindi cosi colmato la delusione di due giorni prima dove nelle ultime bracciate si era vista sfumare il podio nella tre chilometri in acque libere. Non solo ha anche poi suggellato

l’ottimo mondiale centrando un bronzo nei 400 metri

con il tempo

di 4’41’’70.

Rientrata in Italia è stata accolta dalla squadra e dal coach vestiti a festa per lei ed incoronandola come regina. E oggi la società del presidente Andrea Sebastianelli ha organizzato nella piscina del parco della pace una vera e propria festa in suo onore.

A Doha Giulia Brenda ha completato il poker italiano di ori degli 800 stile libero femminili, aggiudicandosi il titolo iridato Master30 segnando 9’35"42 davanti alla francese Pauline Vanet con 9’42"82 e all’austriaca Alexandra Raus che completa il podio con 9’46"55.

"Sono molto felice, perché oltre alla vittoria, il riscontro cronometrico è stato davvero inaspettato – commenta Giulia Brenda –. Ho lavorato tanto per questo, ma era un crono che non nuotavo dai tempi dell’agonistica. Per

di più partendo non per categoria, ma per tempo, quindi quando ho toccato la piastra cronometrica non

ho realizzato immediatamente di aver vinto. Poi ho sentito l’urlo della mia amica e allora ho capito". Non solo il gradino più alto del podio ma anche un crono super quello ottenuto dalla nuotatrice master di Pesaro.

b.t.