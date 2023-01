Nuova area per camper a Monte Grimano Terme

Iniziano a prendere forma i progetti del Pil “I percorsi dell’esperienza alle origini del Montefeltro“ coordinato dal Gal (Gruppo di azione locale) Montefeltro che, grazie al Psr Marche, hanno ottenuto un finanziamento di quasi 500mila euro per avviare nei territori coinvolti progetti capaci di potenziare l’offerta turistica dell’intera area del Montefeltro.

E’ di circa 40mila euro il progetto che riguarda Monte Grimano Terme, un finanziamento dal Psr Marche per la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per camper, la sistemazione del verde e la realizzazione di un camper service attrezzato. E’ prevista anche una struttura dedicata alla manutenzione e al noleggio bike ed e-bike che sarà gestita da privati in una virtuosa sinergia pubblico-privato. L’intervento del Pil rientra all’interno di un investimento più ampio che realizzerà il Comune di Monte Grimano Terme, in seguito all’acquisizione dell’ex hotel Belvedere, che prevede anche la riqualificazione e l’affidamento in gestione a privati della piscina “outdoor“ dell’ex struttura ricettiva (ed i servizi collegati).

Successivamente saranno riqualificati anche l’albergo ed il ristorante. L’obiettivo complessivo dell’intervento è realizzare una sorta di Polo dei servizi costituito da area camper, piscina, noleggio bici ed e-bike in attesa di aggiungere ulteriore attività.

"Si tratta di un’area strategica collocata in mezzo a due patrimoni Unesco come i centri storici di Urbino e San Marino – dice il sindaco di Monte Grimano Terme Elia Rossi –. Da questo punto partono oltre 50 chilometri di sentieri, una rete denominata “Magic Montefeltro“. Ecco perché diventa fondamentale dare servizi, grazie ad una collaborazione pubblico-privato".