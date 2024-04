Nuova area per cani. C’è anche l’educatore

Domenica mattina sarà inaugurata dall’amministrazione comunale di Cartoceto la nuova area di sgambamento (in foto) per cani realizzata in via XI Settembre 2001 a Lucrezia. Un progetto dal duplice obiettivo: da un lato, fornire uno spazio ad accesso libero dove gli animali possano correre e giocare. Dall’altro, dar vita a un ambiente polifunzionale gestito, garantendo manutenzione e pulizia costante e promuovendo attività educative. "L’area di sgambamento per cani – evidenzia una nota del Comune - non sarà solo un luogo di svago per gli amici a quattro zampe, ma anche un centro di apprendimento. Grazie alla presenza di educatori cinofili, infatti, potranno essere svolte attività di addestramento, di informazione per la corretta gestione del proprio animale, iniziative didattiche rivolte ai bambini, incontri formativi con esperti del settore ed eventi di sensibilizzazione per favorire l’adozione consapevole".

Il sindaco Enrico Rossi, da parte sua, sottolinea: "Si tratta di un risultato al quale abbiamo lavorato con tanto impegno in questi anni. Un punto di partenza, destinato ad essere implementato con arredi e attrezzature, pensato anche per favorire la socializzazione tra le persone. Inoltre, per consentire di raggiungere l’area più agevolmente anche a passeggio con il proprio cane, prossimamente sarà illuminato il sottopasso della superstrada Fano Grosseto in via Pilone, attraverso il quale si accede in via Merloni, vicina al nuovo sgambatoio di via XI Settembre 2001". Il taglio del nastro è fissato per le ore 10.

s.fr.