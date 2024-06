Nuova Biblioteca Federiciana,. Serfilippi: "Dove trovo 8 milioni?"

Servono almeno 8 milioni di euro da sponsor privati per la nuova biblioteca Federiciana. Dalla prossima settimana il Comune pubblicherà un bando per l’individuazione di benefattori pronti a sostenere l’opera che costerà oltre 10 milioni di euro: attualmente ce ne sono solo 2,5 (fondi Pnrr da spendere entro giugno 2026, pena la perdita del finanziamento). Il Comune dispone del progetto esecutivo firmato dall’architetto Mario Cucinella e pagato dall’armatore Corrado Montanari, ma non ha i soldi per la sua realizzazione. "Ci piacerebbe costruire nei prossimi cinque anni – afferma il sindaco Serfilippi – la nuova Federiciana, un progetto innovativo che farebbe fare un salto di qualità a Fano. C’è, però, il problema delle risorse perché la precedente amministrazione (la giunta Seri ndr) non ha previsto un euro e l’annunciato bando non è mai stato pubblicato per il timore di non trovare i finanziatori. Lo dico per chiarezza nei confronti dei cittadini e dello stesso Montanari". "Per fine luglio sapremo – assicura il sindaco – se ci saranno sponsor per la Federiciana e l’entità delle risorse aggiuntive che dovranno mettere Comune e Regione, certamente non oltre i due milioni di euro". "Un investimento fondamentale per la città di cui se ne parla da anni – ripete il primo cittadino – lasciato come una scatola vuota dalla giunta Seri. Sappiamo di poter contare sulla disponibilità di Montanari". Serfilippi si è preso l’impegno di parlare direttamente con l’architetto Cucinella che sarà ospite del Centro studi Vitruviani, che gli ha affidato la lectio introduttiva della Vitruvius Summer School, domenica 30 giugno, alle 18, a Palazzo San Michele.

Anna Marchetti