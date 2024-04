Nuova caserma dei pompieri, si alzano i toni: "Otto anni al vento, i 5 milioni sono a rischio"

FANO

di Solidea Vitali Rosati

"Otto anni non sono bastati, all’amministrazione comunale, per dare a Fano una nuova caserma dei vigili del fuoco: continuando a temporeggiare vogliono le istituzioni cittadine veramente mettere a rischio 4,8 milioni di euro, già disponibili, perché stanziati dallo Stato e rinunciare all’opportunità di realizzare un distaccamento operativo all’altezza della terza città delle Marche?" I sindacati dei pompieri, FnsCisl, FpCgil e Confsal non fanno sconti e vanno dritti al punto sollecitando l’amministrazione fanese, responsabile della progettazione e stazione appaltante, a indire la gara per assegnare i lavori, prima possibile, visto che già dallo stanziamento delle risorse è trascorso un anno e mezzo.

"I soldi li ha stanziati l’ex capo del corpo nazionale Parisi un anno e mezzo fa. Non staranno lì in eterno" riassumono Fabio Sacchi, Marco Giacomini per Fns Cisl e Gennaro Migliaccio (Fp Cgil Vvf) e Nazzareno Galié dopo l’esito dell’incontro che a Fano ha riunito in caserma il sindaco Massimo Seri, i vertici dei vigili del fuoco 48 ore fa, in occasione della visita in caserma del sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco. "L’onorevole – testimoniano i sindacati – ha confermato che i soldi ci sono e che è volontà del ministero procedere con la costruzione della nuova caserma a Chiaruccia, perché c’è consapevolezza della strategicità: è un distaccamento importante, fondamentale non solo per la città, ma per un una utenza che dalla zona industriale di Bellocchi arriva all’ingresso di Fossombrone, mentre sulla costa garantisce da Marotta a Fosso Sejore".

Che cosa ha detto il sindaco Seri? "Ci risulta che il sindaco – continuano i sindacalisti – abbia detto che Fano ha spedito quanto necessario a Roma ed è in attesa di una risposta dalla amministrazione dei vigili del fuoco per attivare il bando di gara. Insomma, se va bene, tra progettazione e gara, se ne riparla in autunno. In pratica andremo a contare due anni dallo stanziamento delle risorse. Noi non vogliamo entrare nello specifico, ma abbiamo capito che i rallentamenti non hanno cause chiare. Vanno superati e accelerati perché le condizioni di lavoro del personale, a Fano, sono inaccettabili".

Nella ricostruzione fatta dagli operativi è emerso che "la caserma doveva essere realizzata con 2,3 milioni di euro, disponibili nel 2016 – dicono i sindacati –. La stazione appaltante era il Comune di Fano: il progetto per la realizzazione viene impostato dal ministero per via delle caratteristiche di operatività nazionale. L’amministrazione comunale, ha voluto apportare delle migliorie. Poi sono arrivati il Covid, la guerra, l’aumento dei prezzi. La ditta che aveva vinto l’appalto per costruire la nuova caserma si è ritirata: in assenza di ulteriori risorse non se l’è sentita di affrontare il progetto. L’aggiornamento delle risorse è arrivato un anno e mezzo fa da Roma: sono 4,8 milioni i soldi disponibili".

Visti i precedenti i sindacati temono ulteriori rallentamenti che possano mettere a rischio l’opportunità della nuova infrastruttura, ma una nota positiva la vogliono dare: "Abbiamo visto da parte del sottosegretario Prisco e dei nostri vertici un interesse reale: dalle loro informazioni e proposte abbiamo capito che hanno conoscenza approfondita delle problematiche delle Marche e la volontà di potenziare e adeguare contingente, strutture e mezzi alle necessità operative". Tanto è vero che dal sottosegretario Prisco e dai vertici del corpo è emersa la volontà di potenziare il distaccamento di Fano: "In base al numero di interventi e alla complessità servita da Fano – dicono i sindacati – è volontà del ministero aumentare la categoria del distaccamento: se oggi ogni squadra dovrebbe poter contare su nove unità, con il passaggio al grado superiore, ogni squadra arriverebbe a contarne 11. E’ importante perché aumenterebbero i mezzi di soccorso corrispondenti, a beneficio dell’intera comunità". Ma quale è la situazione attuale della caserma di Fano? "Basta dire che è una struttura ricavata all’interno di un ex lanificio – dicono i sindacati –: nel 1984 doveva essere una collocazione temporanea. Le condizioni di lavoro sono degradate a tal punto che già nel 2000 era chiaro a Roma che bisognava intervenire".