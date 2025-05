Nuova caserma dei vigili del fuoco: "Subito un confronto col quartiere"

"Aprire fin da subito un confronto serio e concreto con il consiglio di quartiere di Case Bruciate in merito alla realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Pesaro". E’ quanto richiesto dal capogruppo Pd in consiglio comunale, Marco Perugini (che è anche vigile del fuoco): "L’annuncio della nuova caserma – aggiunge – è sicuramente una notizia positiva e come ho ricordato nei giorni scorsi, questo progetto rappresenta un investimento storico non solo per il corpo dei vigili del fuoco, ma anche per il quartiere Borgo Santa Maria-Pozzo Alto-Case Bruciate. Parliamo di un’opera pubblica di enorme valore, che può finalmente fare da traino per tutte quelle opere di viabilità e infrastrutturali che il quartiere attende da troppo tempo".

Per questo, aggiunge "sarà fondamentale aprire fin da subito un confronto vero con il consiglio di quartiere. Non possiamo permetterci – dice Perugini – che questo grande investimento sia solo un’opera che il Governo realizzerà a Pesaro: la nuova caserma può e deve diventare un’occasione per risolvere criticità storiche, migliorare viabilità, sicurezza, servizi e qualità urbana".

Il capogruppo Pd interviene anche sulla notizia della firma del protocollo tra Ministero e Regione, che come annunciato dal presidente Francesco Acquaroli, avverrà proprio a Pesaro il 3 giugno. "Accolgo con favore questa notizia – dice Perugini – ma non posso non ricordare che i protocolli, senza azioni conseguenti, restano solo fogli di carta. Ne abbiamo già visti in passato – aggiunge -: dal cronoprogramma sul nuovo ospedale firmato nel 2022 da Acquaroli e mai rispettato, al protocollo sul San Benedetto abbandonato per strada. Per questo motivo – conclude - è giusto essere soddisfatti, ma altrettanto giusto essere cauti. Continuerò a seguire passo dopo passo questo percorso, come ho fatto fin dall’inizio".

