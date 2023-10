Nuova comunità pastorale: la messa

In occasione della costituzione della nuova comunità pastorale di San Paolo (Tombaccia), San Martino e zona Torraccia, l’Arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci celebrerà oggi una santa messa alle ore 16 in piazzale Vittime Heysel, zona Torraccia in fondo via dei Frassini, vicino alla rotatoria tra via degli Olmi e via degli Abeti. Saranno presentati i sacerdoti della nuova comunità pastorale: don Michele Rossini come parroco Moderatore, don Alberto Levrini e don Lorenzo Volponi. Sono invitati tutti i fedeli e le comunità a partecipare all’evento.