Nuova condotta idrica a Mercatello sul Metauro. Lavori per 3,2 chilometri

Marche Multiservizi al lavoro per potenziare ed ammodernare le reti idriche e fognarie di tutto il territorio servito, con particolare attenzione ai territori periferici. È stato aperto nei giorni scorsi un importante cantiere che, condizioni meteo permettendo, si concluderà a novembre. A Mercatello sul Metauro si sta sostituendo la condotta di adduzione che dal potabilizzatore alimenta il serbatoio di Ca’ Lillina, da cui dipende l’approvvigionamento idrico del paese. L’intervento di bonifica di 3,2 chilometri di conduttura consentirà di ridurre i rischi di guasti e rotture. Contestualmente verrà posata una nuova condotta a servizio delle utenze della zona per evitare che, nei periodi di scarsa portata delle sorgenti, possano verificarsi delle interruzioni nell’erogazione dell’acqua o dei cali di pressione. Nei giorni scorsi il sindaco Fernanda Sacchi ed il vicesindaco Luca Bernardini si sono recati sul cantiere per un sopralluogo. L’importo dei lavori si aggira intorno ai 240.000 euro. "Continuiamo ad investire sul potenziamento e sull’efficace manutenzione delle infrastrutture idriche e fognarie del territorio servito – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli –. L’intervento di bonifica della rete idrica a Mercatello sul Metauro si inserisce in un quadro di interventi strategici che hanno l’obiettivo di garantire migliore performance dal punto di vista della durata delle infrastrutture e della tenuta idraulica consentendo un efficientamento del servizio".

Andrea Angelini