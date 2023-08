Nuova disposizione e caldo africano piegano la Fiera

di Tiziana Petrelli

Affari a rilento nel primo giorno della nuova Fiera di San Bartolomeo. Le temperature estreme di ieri (con picchi di 35 gradi, ma molti più quelli percepiti a causa dell’umidità) e la nuova disposizione delle bancarelle, hanno spiazzato clienti e standisti. "La fiera così non va bene assolutamente - dice Antonino Franceschini, venditore di abbigliamento firmato bimbi, in terza posizione entrando da via Alighieri -: è troppo lunga e poi mettere le bancarelle nelle piazze non serve. A me era stato assegnato quel posto, in seconda fila, completamente oscurato. Poi con la forza della disperazione mi sono fatto spostare qui. Tanti altri invece hanno rinunciato (e infatti nel parcheggio del Pesce Azzurro è pieno di bancarelle etniche, le spunte, ndr). Magari ci potevano mettere gli alimentari, lì sarebbe stato più accogliente per loro rispetto a dove sono ora (nel parcheggio davanti alla Capitaneria, ndr): non hanno neanche tanto spazio per mettere i tavoli per far sedere la gente". Per Franceschini a Fano c’è poca gente. Per questo a mezzogiorno c’erano ancora tante piazzole vuote. Nel pomeriggio la situazione è un po’ migliorata ma ad occhio erano meno delle 200 bancarelle previste.

"Molti sono arrivati tardi perché sono la spunta - dice -, ovvero quelli che non avevano il posto e l’hanno trovato all’ultimo a causa delle tante rinunce. Un posto come il mio costa 430 euro per tre giorni. Dalle altre parti i prezzi sono più o meno uguali ma c’è più turismo e più persone. Senigallia e Pesaro ad esempio sono frequentatissime. Fano è invece una piazza meno conveniente". Tra le tante assenze spiccava quella del Fruit Fantasy, il gigantesco camion di frutta secca ed esotica che storicamente trovava posto davanti all’Anfiteatro Rastatt. "Vediamo molta meno affluenza degli scorsi anni - dice Emanuele Di Bartolomeo che vende spezie per Natura d’Oriente - ma pensiamo sia dovuta al gran caldo. Speriamo che il tempo si plachi a livello di temperature e che questa location porti risultati per tutti, anche per i negozianti e albergatori. Al momento per noi ci sono un po’ di disagi: siamo molto stretti come metrature. La fiera è lunga ma spezzettata, bisognerà rivedere qualcosa anche lì alla fine di questa sperimentazione".

Lo spostamento delle piazzole incide parecchio, anche sui rapporti interpersonali tra colleghi. "Il mio cliente era nel segno e tu sei venuta a disturbare. Sei un metro e mezzo avanti al tuo segno, mi copri" ha urlato uno ad un’altra, sotto gli occhi della Polizia Locale che è subito intervenuta a verificare e placare gli animi. "Io fortunatamente sono riuscita a riprendere lo stesso posto di sempre e non posso lamentarmi - dice Maria Gabriella Perfetto, regina dei dolciumi - perché qui non batte il sole. Al sole la gente si ferma velocemente perché dopo due minuti è caldo. Fano è una fiera in cui si lavora bene la sera". Negativo il giudizio delle ultime due venditrici di cipolle rimaste della storica Fiera. "Sono 30 anni che veniamo - dicono dall’Azienda agricola Sirci Carlo di Cannara -. Questa nuova posizione forse è molto bella ma per noi non è consona: prima di tutto non abbiamo il furgone dietro, i clienti non ci trovano e non c’è molto passaggio. La gente qui viene a fare l’aperitivo e non gli interessano le cipolle. Quando ero in via Battisti, invece, per me Fano era una bella piazza". Danilo Di Chiara, venditore di ombrelli, è il primo partendo dal Lido o l’ultimo, a seconda di dove si inizia a passeggiare. "Di giorno e con questo caldo la posizione non è buona perché non fa girare la gente - conclude -, soprattutto agli estremi. Speriamo nella sera. E’ presto per esprimere giudizi ma francamente non siamo mai stati tanto entusiasti di questa scelta, perchè erano 25 anni che eravamo in via Alighieri all’altezza della tabaccheria. Qui ho perso tutta la mia storia".