Nuova Federiciana da 10 milioni Dalla giunta disco verde al progetto

Approvato dalla giunta, nella seduta del 30 maggio, il progetto definitivo della nuova biblioteca Federiciana firmato dall’architetto di fama internazionale Mario Cucinella. Il professionista ha già annunciato che è pronto anche il progetto esecutivo: l’importo complessivo per la realizzazione dell’opera è di 10milioni 500mila euro. Ci sono così tutti i presupposti per rispettare la data del 30 giugno per l’affidamento dei lavori, condizione indispensabile per non perdere i 2,5 milioni del Pnrr. Rimangono però da individuare gli altri 8 milioni, oggetto della delibera di variazione di bilancio in discussione nel consiglio del 13 giugno. Un’unica delibera per due importanti variazioni: 5 milioni per l’Interquartieri che si vanno ad aggiungere ai 20 milioni di fondi Cipe, e 8 milioni per la nuova Federiciana.

Dopo le preoccupazione espresse dai dirigenti comunali sul rischio di un eccessivo indebitamento, nella delibera è stata inserita una clausola: "L’appalto della nuova Federiciana potrà avvenire solo se nel frattempo saranno reperite rilevanti risorse finanziarie, non inferiori a 4 milioni e su formale direttiva del sindaco e della giunta". Si aggiunge che le risorse potranno arrivare da Stato, Regione, mecenatismo privato e opere compensative di Terna (4 milioni sui 12 previsti per Adriatic link).

an. mar.