Nuova generazione di manager in visita all’azienda Cariaggi

L’Università di Urbino incontra le aziende: 30 studenti del corso di laurea in Economia e Management, guidati dalla professoressa Elisabetta Savelli, hanno visitato il Lanificio Cariaggi di Cagli, prestigiosa realtà industriale del territorio. Insieme a loro, anche Fabio Musso, protettore alla Terza missione, la professoressa Catherine Farwell e Francesco Guazzolini, che collabora con la cattedra di Marketing internazionale e, tramite Confindustria Pesaro e Urbino, ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Dentro all’azienda, che produce filati pregiati per maglieria, accessori e tessitura di alta gamma, derivati da fibre pregiate, gli studenti hanno ripercorso l’intero processo di lavorazione: dalla filatura, cardata e pettinata, ai controlli di qualità, eseguiti con macchinari d’alta tecnologia. A condurre la visita sono stati Gianluca Milani, direttore commerciale, che parla di "impegno etico e sociale da sempre nel Dna della Cariaggi", e Cristiana Cariaggi, sustainable manager, che si dice "felice di poter mostrare il lanificio ai giovani studenti che si affacceranno presto sul mondo del lavoro. Crediamo sia un’opportunità per valorizzare il nostro territorio e il Made in Italy, tramandando il saper fare artigianale alle generazioni future". Durante la giornata, i due hanno sottolineato la complessità organizzativa dell’azienda, unita a una vocazione artigiana attenta al benessere e alla limitazione dell’impatto ambientale, volta alla ricerca della perfezione nel prodotto. "Con queste visite, gli studenti prendono consapevolezza della complessità dei processi aziendali e conoscono da vicino realtà del territorio ricche di potenzialità, in termini di prospettive lavorative e occupazionali future", ha commentato Savelli, presidente del corso di laurea magistrale di Uniurb in Marketing e Comunicazione per le aziende. Soddisfatto anche Musso, il quale parla di "occasione molto importante di dialogo tra studenti e mondo del lavoro".

Nicola Petricca