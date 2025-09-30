Nuova giunta, schema a sei

Promossi e bocciati. I dati arrivano e la notte si riempie di attese e speranze. Con la squadra dei nuovi ingressi in consiglio regionale ma soprattutto con il toto giunta, che impazza fin da quando è chiaro che è Francesco Acquaroli il vincitore di questa tornata.

Partiamo proprio dalla giunta regionale. Tra i papabili che potrebbero essere chiamati dal riconfermato presidente Francesco Acquaroli a formare l’esecutivo, almeno inizialmente composto da 6 assessori, ci potrebbe essere l’assessora ascolana Francesca Pantaloni (Fd’I) con i suoi 8326 voti. Con lei, Paolo Calcinaro (lista civica I Marchegiani per Acquaroli) sindaco di Fermo che di preferenze ne ha avute 9215. Un vero record: Fermo è la città che ha avuto il balzo maggiore per Acquaroli e i flussi elettorali non lasceranno scampo al campo largo, con molte preferenze passate proprio dal Pd ai meloniani. Frutto, di sicuro, della presenza di Calcinaro nella lista Acquaroli: un exploit che difficlmente non potrà non essere premiato.

In giunta tornerà l’assessore alle Infrastrutture uscente Francesco Baldelli (Pesaro e Urbino) che potrebbe essere premiato con la ‘pesante’ delega alla sanità. In conferenza stampa Acquaroli ha detto che un politico potrebbe essere il profilo giusto: "La sanità è sicuramente una delle materie più importanti, soprattutto l’emergenza urgenza – ha detto il riconfermato presidente –. La riforma che avevamo messo in campo in questi anni non siamo riusciti a completarla, ma ora vogliamo portarla a terra".

Tornando alla giunta, ci sarà spazio anche per Ancona e qui torna in gioco Giacomo Bugaro, mentre per la Lega potrebbero essere della partita tre nomi: Andrea Maria Antoni di Ascoli Piceno, Filippo Saltamartini di Macereta e soprattutto Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto, vicino al parlamentare Mirco Carloni. In un secondo momento, poi, la giunta passerà a uno schema a otto.

Ecco invece i 30 consiglieri regionali che faranno parte dell’assemblea legislativa delle Marche. La lista è stata stilata al momento di andare in stampa e potrebbe essere soggetta a modifiche nel corso della notte. Stamani il quadro sarà definitivo. Nel centrodestra il maggior numero di seggi (10) li ha conquista Fratelli d’Italia che elegge Francesco Baldelli e Nicola Baiocchi (Pesaro e Urbino), Marco Ausili, Giacomo Bugaro, Corrado Canafoglia (Ancona), Silvia Luconi, Pierpaolo Borroni (Macerata), Andrea Putzu (Fermo), Francesca Pantaloni, Andrea Cardilli (Ascoli Piceno). La Lega porta in consiglio 3 eletti : Enrico Rossi (Pesaro e Urbino), Renzo Marinelli (Macerata), Andrea Maria Antonini (Ascoli Piceno). Altri 3 consiglieri Forza Italia: Tiziano Consoli (Ancona), Gianluca Pasqui (Macerata), Jessica Marcozzi (Fermo).

Un unico consigliere per i Civici Marche, Giacomo Rossi (Pesaro e Urbino), per i Marchigiani per Acquaroli, Paolo Calcinaro (Fermo), per le liste civiche Libertas Unione di Centro, Luca Marconi (Macerata). Per il centro sinistra 6 seggi se li aggiudica il Pd, Micaela Vitri (Pesaro e Urbino), Valeria Mancinelli, Maurizio Mangialardi (Ancona), Leonardo Catena (Macerata), Fabrizio Cesetti (Fermo), Enrico Piergallini (Ascoli Piceno), 2 la lista civica Matteo Ricci presidente con Massimo Seri (Pesaro e Urbino) e Antonio Mastrovincenzo, Marta Ruggeri per il Movimento 5 Stelle, Andrea Nobili di Alleanza Verdi Sinistra (Ancona), Michele Caporossi di Avanti con Ricci.