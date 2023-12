Nuova legge urbanistica. La raffica di scontenti: "Per fare un bagno in più ora serve una variante"

"Io ancora non ho capito se hanno letto i documenti e non hanno capito cosa c’era scritto, oppure se proprio non hanno letto nulla...". Questo l’interrogativo che si sono posti sia Andrea Biancani che Micaela Vitri (foto), consiglieri regionali del Pd riguardo alla nuova legge sull’urbanistica approvata in regione. Due voci in più che si aggiungono ad un vasto coro di scontenti perché oltre ai ‘no’ politici, la sollevazione riguarda soprattutto tutti gli ordini professionali che in qualche maniera lavorano con il mattone ed anche le imprese edilizie.

Il nodo scorsoio di queste nuove norme riguardanti tutto il mondo dell’edilizia, è soprattutto quello legato al cosiddetto piano casa e cioè quelle normative che permettevano un aumento delle cubature di una casa per un ulteriore 40 per cento e che ora viene ridotto al 20%. Ma soprattutto anche "tutto quell’apparato burocratico che viene messo in moto – dicono i due rappresentanti della minoranza – perché per ampliare la casa di una stanza, oppure realizzare un bagno in più, ora si è di fronte di fatto ad una variante urbanistica per cui bisogna arrivare all’approvazione con il voto del consiglio comunale. Perchè il tutto deve essere motivato dalla pubblica utilità. E sopra i 30 metri quadrati ci sono anche dei vincoli ed i comuni dovranno anche istituire una Commissione Paesaggio".

Il nodo cruciale di questa legge, che porta il settore edile da quello che qualcuno aveva definito un ‘carnevale’ ad una Quaresima, è soprattutto quello legato ai piccoli interventi.

In realtà la nuova legge urbanistica varata dalla Regione prevede anche altre norme, anche se non diventeranno operative prima di quattro anni: e cioè "per la pianificazione del territorio ed anche nella redazione dei piani regolatori si dovrà avere l’approvazione sia da parte delle Regione che da parte del ministero della Cultura e quindi i consigli comunali che hanno sempre gestito la pianificazione urbana, vengono praticamente esautorati", continuano Biancani e Vitri.

Il problema reale? "Questa legge va a colpire tutti i tecnici del settore, tutte le imprese e quindi a tutto l’indotto che l’edilizia mette in movimento creando ripercussioni negative anche nel mondo del lavoro e quindi l’occupazione".

Il problema politico? Eccolo. "Quando l’argomento è arrivato in aula per la discussione con 400 nostri emendamenti, l’estensore di questo nuovo piano, un piemontese che ha preso una parcella di 50mila euro, si è visto per mezz’ora, dopodiché è sparito". Tutto questo a fronte di qualche tecnico che in previsione di un calo vertiginoso del lavoro, con l’entrata in vigore delle nuove normative, sta mettendo nel conto di lasciare a casa qualche collaboratore.

Il nuovo strumento di pianificazione prevede che nel giro di quattro anni tutti i comuni devono presentare anche un nuovo piano regolatore. Non solo perché si mette anche fine alla conferenza dei servizi, strumento che ha rappresentato fino ad oggi l’anticamera dell’approvazione dei progetti edilizi. "Una esautorazione inaccettabile delle competenze fino ad ora esclusive dei Comuni", concludono Biancani e Vitri.