Nuova macchina per le biopsie: "Così scopriamo prima i tumori

Grandissima partecipazione alla cena di beneficienza organizzata da Terziario Donna e dall’associazione Donne delle Contrade di Urbino al Ristorante Cavaliere di Borgo Massano. Raccolti 3.085 euro per l’acquisto di un accessorio mammografico per biopsia stereotassica da destinare all’ospedale di Urbino. "Quando è arrivata questa richiesta, in meno di 10 giorni abbiamo organizzato la cena – racconta Claudia Parmeggiani, vice presidente di Terziario Donna della provcia di Pesaro e Urbino –. C’è stato un bel passaparola, tanto che solo da chi non è potuto venire abbiamo raccolto 750 euro". Cuori generosi che consentiranno all’ospedale di Urbino di dotarsi di quest’apparecchiatura decisiva per intervenire in tempo sul tumore alla mammella. Tutto è partito dalla radiologa Paola Manna, che si occupa di diagnostica senologica e radiologica. Tutti coloro che hanno donato hanno permesso la messa in moto del nuovo macchinario già da settembre. "L’apparecchiatura per biopsia stereotassica è un accessorio che va utilizzato con un mammografo di ultima generazione. Lo strumento permette di effettuare prelievi su lesioni non palpabili della mammella che non sono visibili ecograficamente – si legge nel ringraziamento lasciato dalla dottoressa in occasione della cena –. Scopriremo così lesioni di difficile e non univoca interpretazione, permettendo di individuare tumori in fase molto precoce".

Lucia Arduini