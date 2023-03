Nuova opera a Calcinelli: lo svincolo della superstrada

A Calcinelli nascerà un nuovo svincolo della superstrada. Esattamente all’altezza della zona industriale Laghi, in pratica a metà tra l’uscita-entrata già presente nella stessa Calcinelli e quella di Lucrezia.

La notizia ufficiale è arrivata ieri nel corso di una conferenza stampa indetta dall’amministrazione comunale di Colli al Metauro e dall’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, alla quale hanno partecipato, oltre al componente dell’esecutivo di Palazzo Raffaello, il sindaco Pietro Briganti, la sua vice Annachiara Mascarucci e gli assessori comunali Francesco Tadei, Fabrizio Sanchioni e Marco Bargnesi, a cui si sono aggiunti l’ingegner Ernesto Ciani del Dipartimento regionale infrastrutture e l’ingegner Paolo Testaguzza di Anas.

E proprio Anas finanzierà e realizzerà l’opera, già inserita nel ‘piano nazionale degli svincoli’ per un investimento previsto di 2,5 milioni.

Sui tempi di realizzazione Testaguzza ha precisato: "Ora perfezioneremo la progettazione, poi ci sarà la procedura di Via (valutazione di impatto ambientale) in capo al Ministero dell’Ambiente e alla Regione; dopodiché potremo fare l’appalto, che se non emergeranno problemi particolari è ipotizzabile per l’estate 2024.

A quel punto, in 12 mesi lo svincolo sarà realizzato e quindi potrà essere fruibile a metà 2025".

Prima di lui hanno preso la parola il sindaco e l’assessore comunale Tadei, che insieme alla Mascarucci hanno portato avanti il fondamentale dialogo con la Regione e con Anas.

"Calcinelli ha subito nei decenni uno sviluppo urbanistico scriteriato – ha detto Briganti - e quest’opera sarà determinante per risolvere problemi di viabilità e sicurezza, evitando che all’incrocio che si trova tra l’unico svincolo attuale e la Flaminia, regolato dai semafori, continuino a circolare circa 16mila veicoli al giorno".

"Il nuovo svincolo – ha detto Tadei –, che la gente e le aziende del posto aspettano da oltre 20 anni, sarà un’ulteriore dimostrazione che questa è una giunta che alle parole preferisce i fatti, grazie, in questo caso, al contributo fondamentale dell’assessore regionale Francesco Baldelli".

Che da parte sua ha rimarcato: "Ci saranno benefici in termini di sostenibilità ambientale ed economica, liberando l’abitato di Calcinelli da pesanti volumi di traffico; garantendo maggiore sicurezza sulle strade; e offrendo ulteriori opportunità di sviluppo alle aree produttive". Sandro Franceschetti