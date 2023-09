Nuova palestra, la preside felice: "Così finisce l’odissea dei ragazzi"

Il liceo artistico avrà la sua prima palestra: la notizia è stata data dalla Provincia sabato scorso, dopo mesi e mesi di proposte, annunci, progetti, proteste dei cittadini, dietrofront, fondi già ottenuti, rinvii. Lo spazio per l’educazione fisica sarà appena al di là della strada, nel declivio incolto che porta ai campetti della Piantata.

E la nuova preside della Scuola del Libro, Lucia Nonni, non può che esprimere soddisfazione: "Ho appreso la notizia dal Carlino – racconta – e sia a titolo personale che a nome della scuola, posso dire che sono davvero contenta. L’avere una palestra e il completamento dei due lotti dell’Istituto sono le due priorità non differibili, che da decenni penalizzano gli studenti".

La situazione attuale è infatti a dir poco macchinosa: "Da diversi anni – spiega Nonni – ci viene concesso il palazzetto dello sport, che purtroppo è lontano dall’istituto, quindi tutte le 25 classi una volta alla settimana per le due ore di educazione fisica si devono spostare con dei pulmini messi a disposizione dalla Provincia, perdendo diversi minuti di lezione, senza contare il costo del trasporto a carico della Provincia e il disagio nei giorni di maltempo".

Il tutto, sempre che il palazzetto non sia occupato da altro. Ad esempio, al momento, per dei lavori in corso, non è fruibile fino al 16 ottobre, per cui niente attività pratica. Ultima beffa: il palazzetto è disponibile solo fino alle 15, mentre il liceo, che ha il rientro pomeridiano, potrebbe utilizzarlo anche dopo, fino alle 17,30. Ma nel frattempo una piccola accortezza sta migliorando la situazione: "Avendo a disposizione alcune aule in via dell’Annunziata, nell’edificio del job, situato accanto a stadio e palazzetto, per semplificare un po’ le cose, abbiamo deciso che quest’anno ogni giorno le classi che hanno palestra faranno lezione in quella sede, in modo da recarsi al palazzetto a piedi. Ciò comunque non toglie importanza alla bellissima notizia. Ho sentito il sindaco Gambini e il presidente Paolini per ringraziarli di questa accelerata di progetti che da tempo attendevano di essere realizzati. La costruzione di questa struttura potrà soddisfare le esigenze di tutta la cittadinanza, negli orari in cui essa non sarà utilizzata da noi".

"E aggiungo che attendo con fiducia – conclude la preside – che i due lotti del progetto De Carlo a lungo sognati possano trovare compimento, più prima che poi".

Giovanni Volponi