Nuova palestra per l’istituto Raffaello

Il Consiglio comunale ha approvato una variante parziale al Piano regolatore per permettere la costruzione di una palestra a servizio dell’Istituto Raffaello. La palestra sorgerà in via Ubaldini, a valle della futura nuova sede del liceo, e sarà seminterrata, con ingresso esclusivo dalla scuola (quindi raggiungibile con un tunnel o un’altra soluzione da determinare) e comunque lasciando libero l’accesso alla strada.

La separazione delle due strutture è dovuta al fatto che i fondi per la costruzione della palestra siano stati reperiti dalla Provincia tramite un bando successivo a quello vinto per riedificare l’istituto, dopo che esso fu dichiarato inagibile (ora è stato demolito). Un punto su cui Partito democratico e Viva Urbino hanno mosso delle critiche: "L’intervento che si richiede oggi è piuttosto oneroso, viste anche le indicazione da seguire date dal Genio civile della Regione – commenta il capogruppo Lorenzo Santi –. Questa cosa andava fatta prima e inserita nel progetto della scuola. Ora, logicamente, c’è necessità di prevederla, ma non comprendiamo perché non fosse stata già inclusa in precedenza e integrata nell’edificio".

Le indicazioni citate da Santi sono quelle che hanno accompagnato il parere favorevole della Regione per la proposta di variante e che si dovranno rispettare per la costruzione. Tuttavia, prima di progettare, sarà necessario uno studio geologico-geotecnico-sismico di dettaglio sul terreno.

All’osservazione del capogruppo ha risposto il sindaco, Maurizio Gambini: "Non potevamo presentare un progetto per un costo maggiore di quello reale e, al tempo, la palestra non sarebbe rientrata nella somma. Anzi, ringrazio il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, di aver dato subito il via alla progettazione per aderire ai bandi necessari per rifare la scuola, che andava abbattuta: quando l’hanno demolita, il cemento si sgretolava al solo contatto con la pinza dello scavatore. In seguito sono usciti altri bandi e la Provincia, per Urbino, ha presentato progetti per tre palestre, inclusa quella del Raffaello. Sono contento che la città abbia ottenuto questi finanziamenti. Ora credo che stiamo aggiustando il tiro: chiaro, sarebbe stato meglio costruirla subito, sotto alla scuola, ma penso che metterla adiacente sia comunque adeguato".

Nicola Petricca