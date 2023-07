"Nuova piscina: che spazio ci sarà per i disabili?"

Con l’apertura della nuova piscina di via Mattei (la vasca principale è di 25 metri con 8 corsie) che fine farà il progetto di Aispod, Acquafitness e Comune che coinvolge 30 persone con disabilità, tra bambini, ragazzi e adulti? Se lo chiede Romina Alesiani presidente di Aispod, dal momento che il Comune ha annunciato l’inaugurazione a settembre del nuovo impianto, realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano per 7 milioni 200mila euro che ha ben 4 vasche a sfioro, la più grande da 25 metri, due più piccole per l’acquagym e i bambini da 0 a 3 anni, e una per la riabilitazione e un numero notevole di spogliatoi già completamenti arredati. "Il nostro è un progetto d’eccellenza – ribadisce Alesiani – perché i ragazzi con disabilità nuotano e si allenano con i normodotati – –. Una progettualità unica in Italia partita vent’anni fa con la giunta Aguzzi e proseguita con il sindaco Seri a cui lavorano, fin dall’inizio, istruttori della società Acquafitness, che i nostri ragazzi non possono permettersi di perdere. Gli istruttori che li hanno seguiti nel corso degli anni hanno acquisito una professionalità ed una esperienza che non ha nessuno in Italia. I ragazzi non possono ripartire dall’inizio e gli atleti paralimpici hanno bisogno di crescere e non di rallentare il ritmo, le sedute o le modalità di allenamento". Altra preoccupazione dell’associazione è il rischio di un aumento delle tariffe: "Fino ad ora alla Dini Salvalai il Comune si è sempre riservato alcuni spazi acquei da mettere a disposizione delle associazioni. Non sappiamo se questo continuerà nel futuro o se con l’apertura della nuova piscina le associazioni se la dovranno vedere con il nuovo gestore". Gestore che si dovrebbe conoscere per la fine di luglio alla scadenza del bando pubblicato dal Comune il 30 giugno. "Il nostro timore – prosegue Alesiani – è di andare incontro a forti aumenti delle tariffe, passando da pochi euro all’ora per corsia a 40-50 euro all’ora: se fosse così sarebbe una somma enorme. A quella cifra andrebbero, poi, aggiunti i rimborsi spese per gli istruttori. Anche mettendo in acqua 10 persone, che sono tantissime, non è possibile far pagare ad ogni bambino o ragazzo 6-7 euro all’ora. Non è proponibile, pensate che i nostri atleti paralimpici nuotano tre volte alla settimana". E ancora Alesiani sul valore del loro progetto e sui traguardi raggiunti: "Negli ultimi anni il nuoto fanese non ha regalato grandi medaglie, gli unici che hanno ottenuto risultati importanti sono stati proprio i nuotatori paralimpici. Mio figlio Manuel (foto) nel 2022, dopo 13 anni, ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 metri rana ai campionati italiani paralimpici in vasca corta. Anche è sembrato non interessare a nessuno, l’unico oro nazionale fanese, nella stagione 2022. è stato quello di Manuel".

Anna Marchetti