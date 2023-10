Nuova piscina, il M5s preoccupato per le strade e i tempi di consegna

Non sono soddisfatti della risposta data dall’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori, i consiglieri comunali 5 Stelle (Francesco Panaroni, Tommaso Mazzanti e Giovanni Fontana) che dopo mesi in cui era calato il silenzio sull’argomento, ad agosto avevano interpellato sindaco e giunta per sapere quando sarebbe stata aperta la nuova piscina nella zona dell’aeroportoNELLA , un colosso di architettura e moderna tecnologia che alla Fondazione Carifano (che lo ha affidato in usufrutto gratuito al Comune di Fano per 30 anni) è costato oltre 7 milioni di euro. Classe energetica A, formato da spogliatoi, uffici, caffetteria e ben quattro vasche (una più grande da 25 metri e tre più piccole di cui una destinata alla riabilitazione, con ingresso indipendente, e le altre due per la scuola nuoto e l’acquagym) era stato definito dal presidente Giorgio Gragnola "una Ferrari che non può essere messa in mano ad un neopatentato". Un impianto capace di accogliere nella sua tribuna ben 250 spettatori, isolato però dal resto della città. "Nel consiglio comunale - sottolineano Panaroni, Mazzanti e Fontana - , rispondendo all’interpellanza presentata dal Movimento 5 Stelle sulla nuova piscina, l’assessora Brunori ha affermato che non c’è una data certa per la consegna dell’impianto. Ma il tragitto per arrivarci è pericolosissimo per chi non voglia utilizzare l’auto". Tiziana Petrelli